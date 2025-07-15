Евросоюз будет внимательно следить за тем, как Израиль выполняет свои обещания по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа, и готов принять меры, если прогресса не будет. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас после заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

По ее словам, в Газе наблюдаются «некоторые положительные сигналы», однако этого недостаточно.

«Израилю необходимо предпринять более конкретные шаги по улучшению условий на местах», — отметила она.

Каллас подтвердила, что ЕС будет регулярно оценивать выполнение обязательств.

«Мы будем отслеживать выполнение договоренностей. Каждые две недели будет обновляться отчет о действиях Израиля в рамках достигнутого соглашения», — сообщила она.

На встрече Совета ЕС обсуждались возможные меры в случае, если Израиль нарушит обязательства.

«Эти варианты остаются на столе. Решения будут принимать государства-члены. Наша цель — не наказание Израиля, а реальное улучшение ситуации в Газе», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что текущая гуманитарная ситуация «неприемлема». В случае отсутствия прогресса страны ЕС рассмотрят дальнейшие шаги против Израиля.

10 июля ЕС и Израиль достигли договоренностей по следующим пунктам: увеличение поставок продовольствия и других товаров в Газу, открытие гуманитарных коридоров через Иорданию и Египет, организация распределения продовольствия через пекарни и кухни, возобновление поставок топлива, обеспечение безопасности гуманитарных работников и восстановление электроснабжения объектов водоочистки.