Администрация Трампа отказывается вводить новые санкции против России, несмотря на давление европейских союзников и украинского руководства. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил эту позицию нежеланием разрушить переговорный процесс с Москвой.

«Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?» — заявил Рубио в интервью Politico.

По словам главы американской дипломатии, Трамп «будет знать правильное время и место» для новых экономических мер. Рубио подчеркнул, что введение санкций фактически означало бы закрытие переговорного окна: «Если он это сделает, это будет почти признанием того, что в ближайшее время переговоры не состоятся».

Президент Владимир Зеленский и европейские лидеры планировали убедить Трампа ввести дополнительные санкции во время саммита НАТО в Гааге, поскольку Владимир Путин неоднократно отклонял американские предложения о прекращении огня.

Рубио признал, что переговоры с Россией зашли в тупик, но американская сторона готова продолжать попытки диалога. «Мы будем продолжать взаимодействие. В том смысле, что если у нас появится возможность что-то изменить и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся», — добавил госсекретарь.

По оценке Вашингтона, Москва пытается достичь военным путем территориальных целей, которые не удалось получить за столом переговоров. «Наше ощущение таково, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий и тому подобное. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее достичь этого, чем они думают», — заявил Рубио.

Еще в апреле в Конгрессе был представлен законопроект о жестких санкциях против России. Авторы документа — близкий соратник Трампа республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — планировали его принятие к саммиту G7. Проект предполагает 500-процентные пошлины на импорт из стран, торгующих с Москвой нефтью, газом, ураном и другими товарами.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига настаивал, что Москва понимает только язык силы, поэтому необходимы новые разрушительные санкции и инвестиции в оборону Украины.