В среду в Израиле арестована женщина в возрасте 70 лет по подозрению в планировании покушения на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным полиции, подозреваемая — «известная антиправительственная активистка», которая пыталась получить оружие через других активистов и собирала информацию о мерах безопасности главы правительства.

Женщина была задержана Службой безопасности Израиля (ШАБАК) и допрошена подразделением по особо тяжким и международным преступлениям Лахав 433 в Лоде. После завершения расследования в среду полиция передала материалы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего разбирательства и предъявления обвинения.

По данным KAN, подозреваемая была арестована две недели назад, но освобождена с условием запрета на посещение всех правительственных учреждений и приближение к премьер-министру. В четверг ей будет предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения преступления и сговоре с целью совершения террористического акта.

Личность и место жительства женщины не раскрывается.

Это не первое планируемое покушение на Нетаньяху. В прошлом году израильские спецслужбы якобы сорвали план Ирана по покушению на премьер-министра, министра обороны Йоава Галанта и главу ШАБАК Ронена Бара. Ключевую роль в заговоре должен был сыграть 73-летний израильский бизнесмен Моти Макман, который сейчас арестован.

В 2024 году «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на виллу Нетаньяху 19 октября. В 2019 году жителя Восточного Иерусалима, готовившего покушение на нескольких политических деятелей, включая премьер-министра, приговорили к 11 годам заключения.