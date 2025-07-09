Франция, Италия и Греция 7 июля 2025 года разрешили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пролететь через свое воздушное пространство, несмотря на действующий ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Это решение вызвало волну критики со стороны юристов, обвиняющих эти страны в подрыве международного правосудия.

Ордер был выдан в ноябре 2024 года. Нетаньяху обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Газе с октября 2023 года. Согласно Римскому статуту, который подписали все три европейские страны, они обязаны арестовать и выдать любого разыскиваемого, находящегося на их территории. Это включает и воздушное пространство этих государств.

В 2025 году Нетаньяху уже как минимум трижды пролетал над этими странами, избегая таких государств, как Ирландия и Нидерланды, где его самолет мог бы совершить вынужденную посадку — это бы привело к его аресту.

По словам юристов, воздушное пространство подпадает под государственный суверенитет — так же, как суша и территориальные воды. А значит, Франция, Италия и Греция могли бы отказать в пролете.

«Разрешая Нетаньяху повторно пользоваться своим небом, эти страны фактически создают для него безопасный коридор», — заявил Сергей Васильев, профессор международного права Открытого университета Нидерландов.

Французский дипломатический источник Middle East Monitor (MEE) утверждает, что пролет 2 февраля был разрешен в соответствии с международным правом. Однако критики считают это объяснение несостоятельным. Французские юристы уже предупредили президента Макрона, что такие действия могут нарушать международные обязательства Франции и подрывать авторитет Римского статута.

Профессор Бен Саул, спецдокладчик ООН, подчеркнул: хотя Статут прямо не регулирует пролеты, он допускает арест подозреваемого, находящегося в воздушном пространстве. Токийская конвенция также позволяет государству потребовать посадки самолета в целях соблюдения международных договоров.

Измененные маршруты полетов Нетаньяху показывают: его команда сознательно избегает стран, готовых выполнить ордер. Но остальные государства ЕС своим поведением показывают, что закон един не для всех.

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