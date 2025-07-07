Пропалестинские активисты провели акцию перед Белым домом в знак протеста против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

Участники несли палестинские флаги и плакаты с лозунгами «Прекратите вооружать Израиль» и «Да здравствует Палестина!». Звучали скандирования «Свободу Палестине!». Один из протестующих надел маску с лицом Нетаньяху и появился в костюме заключенного.

Визит Нетаньяху в Вашингтон запланирован на понедельник. Это уже третья встреча премьер-министра Израиля с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Американские СМИ называют нынешнюю встречу «триумфальной» на фоне совместной атаки США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана в июне.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшие дни может быть достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных.

Ранее Трамп заявил, что стороны близки к соглашению по Газе. Выступая перед журналистами в аэропорту, он выразил надежду на скорое перемирие и сообщил, что оно может быть достигнуто уже на этой неделе.

«Думаю, мы близки к соглашению по Газе», — сказал Трамп. Он добавил, что Нетаньяху прибудет в Вашингтон, чтобы подтвердить свою готовность к прекращению огня.

По словам президента США, переговоры с ХАМАС также продвигаются, и уже на следующей неделе может быть достигнута договоренность об освобождении оставшихся пленных.

«Многих мы уже спасли, но, думаю, в ближайшие дни освободим и остальных», — отметил он.