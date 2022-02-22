В этом месяце офис генерального инспектора Пентагона обнародовал доклад, в котором говорится о росте нарушений российскими военными двусторонних протоколов деконфликтации, налаженных на сирийской арене для того, чтобы предотвратить непредвиденные столкновения между развернутыми там вооруженными силами РФ и США. По крайней мере, надзорная структура зафиксировала, что «богатыми» на подобные инциденты стали последние три месяца 2021 года, если сравнивать этот период с предыдущими кварталами.

Совместная объединенная оперативная группа миссии «Непоколебимая решимость» установила, что большинство российских нарушений в Сирии «носили наземный характер», в то время как численность аналогичных «подвигов» военнослужащих армии РФ в воздушном пространстве значительно сократилась. Впрочем, согласно этим оценкам, Москва впервые на временной основе перебросила свои передовые истребители Су-35 в район Камышлы, который стал для нее «основным логистическим узлом» на северо-востоке страны.

Тревогу Пентагона вызывает не только систематическая компрометация Россией протоколов деконфликтации, но и то, что ее военнослужащие, как установлено ведомством, пытаются создать атмосферу давления на коалиционные силы, возглавляемые США.

«Российские военные прилагают значительные усилия для обмена стратегическими сообщениями и для проведения информационных операций, направленных на дискредитацию коалиции, а также на создание и подтверждение своего имиджа надежного партнера в регионе», — говорится в докладе.

В этом смысле российская миссия недалеко ушла от проиранских регулярных формирований, поддерживающих сирийский режим. Исследование офиса генинспектора свидетельствует, что за последние три месяца 2021 года связанные с Тегераном силы стали представлять более весомую угрозу для американских военнослужащих. В качестве примера надзорная структура привела октябрьские нападения беспилотных летательных аппаратов на позиции ВС США в районе ат-Танфа. Ответственность за них легла на Иран и его сателлитов.

Отыграться на Сирии

С учетом авантюрного признания российским руководством независимости ОРДЛО и ввода российского контингента в восточную часть Украины, есть все основания ожидать, что ставки могут быть повышены и в других регионах, где сталкиваются интересы Москвы и Вашингтона. В том, что эти решения, возможно, будет сопровождать та же концентрированная стилистика «разговора по понятиям», сомнений практически нет. Сирийское досье в этих обстоятельствах открывает большой простор для апробации самого разного спектра «средств убеждения», свойственных Кремлю.

Выступая на сенатских слушаниях по поводу утверждения на пост начальника Центрального командования ВС США, генерал-лейтенант сухопутных войск Майкл Курилла заметил: «Если Россия вторгнется в Украину, то она без колебаний может действовать и как «спойлер» в Сирии». Военачальник резюмировал, что сейчас США сталкиваются «с новой эрой стратегического соперничества с Китаем и Россией, которое не ограничивается одним географическим регионом». Так что в Вашингтоне просчитывают, что конфликт может принять трансрегиональный характер.

В последние годы президентства Дональда Трампа ВС России и США регулярно выясняли отношения на автомагистралях северо-восточной Сирии. Российские военнослужащие пытались не только вытеснить американских коллег из отдельных населенных пунктов, но и извлечь из этого максимальный пропагандистский эффект: лояльные Кремлю СМИ не без хвастовства распространяли ролики о том, как российские военнослужащие перерезали дорогу бронемашинам американцев и выходили, чтобы прочитать им нотации о соблюдении «суверенитета Сирии».

За целостность протоколов деконфликтации с российской стороной сейчас переживает и Израиль, который называет себя частью западного мира, а потому не может устроить открытый демарш против санкционных решений Белого дома. На неофициальном уровне в местном оборонном ведомстве говорят, что для администрации Джо Байдена придется устраивать отдельную разъяснительную беседу, почему израильтяне не смогут присоединиться к мерам давления и уже тем более отказаться от координации с российской армией в Сирии.

Основной театр конфликта

В разговоре с TRT на русском профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, в прошлом курировавший российское и украинское досье в аппарате политического планирования Госдепартамента, выразил сомнение, что Сирия станет основным театром конфликта между США и Россией в ближайшие месяцы. На признание ОРДЛО Запад ответит санкциями, однако если разразится более широкая война между Украиной и Россией, эти рестрикции будут ужесточены, обратил внимание аналитик.

«Россия найдет способы отомстить Западу за эти санкции, — уверен Киммейдж. — Вполне возможно, что эскалация кризиса будет включать в себя элементы кибервойны между Россией и Западом. Основным театром этих трений будет Европа, поскольку она ближе всего к Украине. Это территория, на которой будет разворачиваться непредсказуемый конфликт. Конечно, в других местах будут волновые эффекты». Каждое место, где интересы США и России входят в столкновение, сразу представляет опасность, отмечает собеседник TRT на русском.

При этом, по словам бывшего дипломата, механизмы деконфликтации в Сирии, созданные в 2015 году, хорошо работали в течение последних семи лет. «США не будут расширять свое небольшое присутствие в Сирии, а российские военные в обозримом будущем будут привязаны к Украине и к ситуации вокруг нее. В этом смысле арена, о которой следует беспокоиться, — это не Ближний Восток. Это Европа», — резюмировал Киммейдж.