ПОЛИТИКА
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Патриарх Кирилл осудил провокации против мусульман
Глава РПЦ осудил провокационную проповедь священника, подчеркнув, что призывы к борьбе с мусульманами подрывают единство России
Патриарх Кирилл осудил провокации против мусульман
Патриарх Кирилл / Reuters
6 часов назад

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с российскими мусульманами под предлогом защиты русской культуры и Православной церкви. Выступая на собрании духовенства Калининградской митрополии, он заявил, что «добрые отношения между религиями — это фактор сохранения единства народа».

Поводом для заявления стал вопрос протоиерея Владимира Максимова о скандальной проповеди схиигумена Гавриила (Виноградова), бывшего главы Сочинского подворья Валаамского монастыря. В своей проповеди Гавриил назвал ислам «неправильной верой» и предположил, что мусульмане могут «вырезать москвичей».

«Это провокация самая настоящая. <...> Провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями», — заявил патриарх, подчеркнув, что в мусульманских республиках «православные не испытывают никаких притеснений».

Глава РПЦ призвал «гнать прочь всех тех, кто под предлогом «заботы» о русских, о русской культуре, о Православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. Это провокация!»

5 июня схиигумена Гавриила освободили от должности за политизацию проповедей. По данным пресс-службы Валаамского монастыря, ему запретили вести соцсети и выступать от имени обители. Решение принято после «безуспешных попыток» руководства монастыря «воспрепятствовать политизации проповедей данного клирика».

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