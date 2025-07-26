Движение ХАМАС заявило, что утверждения президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа не отражают реального хода переговоров о перемирии в Газе. Об этом говорится в заявлении члена политбюро движения Иззета эр-Ришка.

Он отметил, что посредники — Катар и Египет — положительно оценили позицию ХАМАС и назвали ее конструктивной. По словам Ришка, именно правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху является основным препятствием на пути к соглашению.

«ХАМАС с самого начала демонстрировал высокую гибкость и национальную ответственность. Мы готовы к соглашению, которое прекратит израильские атаки и положит конец страданиям жителей Газы», — говорится в заявлении.

Ришк сообщил, что ответ ХАМАС на предложения был сформирован после консультаций с палестинскими движениями, посредниками и дружественными странами. ХАМАС, по его словам, положительно отнесся к документу, предложенному Виткоффом, но попросил уточнить ряд пунктов, особенно касающихся гуманитарного аспекта.

«Гуманитарная помощь должна поступать в полном объеме и распределяться через ООН и уполномоченные организации — без вмешательства оккупационной власти Израиля», — подчеркнул он.

Ришк заявил, что движение готово пойти на компромисс по вопросу присутствия израильской армии в Газе, предложив сократить зону ее размещения, не допустить формирования перенаселенных районов и обеспечить возвращение большинства палестинцев в свои дома.

Он также призвал США прекратить политическое и военное прикрытие Израиля и занять ответственную позицию в достижении соглашения, которое обеспечит обмен пленными и положит конец войне и блокаде.

Заявления США о якобы захвате гуманитарной помощи ХАМАС Ришк назвал ложными и безосновательными.

Ранее 25 июля спецпредставитель президента США Стив Уиткофф объявил о выводе американской делегации из Дохи, сославшись на «нежелание ХАМАС достичь перемирия». Он заявил, что переговорная группа отозвана для консультаций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что вместе с США изучает альтернативные варианты возвращения израильских пленных и «прекращения правления ХАМАС» в Газе.