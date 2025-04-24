Европейские державы заняли сторону Дональда Трампа и усилили давление на Украину, призывая пойти на территориальные уступки. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times (FT).

Киев должен пойти на уступки в рамках мирных переговоров, отмечают собеседники издания. Президент Дональд Трамп 23 апреля вновь публично раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за отказ признать российскую оккупацию территорий.

Представители Франции, Великобритании и Германии в тот же день встретились с украинскими коллегами в Лондоне, стремясь найти компромисс. По данным FT, европейцы требовали от Киева «определенное движение в сторону уступки территорий». Стороны при этом отметили, что не хотят нарушать все красные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский в ответ на попытки заставить Киев признать Крым российским подчеркнул, что Украина ни в коем случае не пойдет на такое признание.

Это вызвало бурную реакцию Трампа. В сообщении в Truth Social он охарактеризовал ситуацию Украины как «безвыходную», поставив Зеленского перед ультиматумом: «Он может получить мир или сражаться еще три года, прежде чем потерять всю страну».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также усилил давление на Киев, заявив, что США представили «очень четкое предложение» обеим сторонам, и «пора им либо согласиться, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса». По его словам, «нынешние линии фронта или где-то близко к ним – это то, где в конечном итоге проведут новые границы конфликта».

Европейские столицы обеспокоены ужесточением позиции Америки, отмечает FT. Отсутствие спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио на лондонской встрече расценивается как удар по европейским чиновникам, чувствующим себя все более отстраненными от переговоров, уточняет газета.

Хотя Зеленский ранее высказывал готовность принять фактический контроль России над спорными территориями в обмен на западные гарантии безопасности, он последовательно отказывается формально признавать российский суверенитет над любой украинской территорией. То есть юридического признания со стороны Киева не будет — Зеленский считает, что такие уступки вознаградили бы агрессию и нарушили конституцию Украины.



