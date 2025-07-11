Власти России установили в стране режим военной цензуры после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идет и в информационном пространстве тоже. И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», — сказал он.

По словам Пескова, после закрытия СМИ, которые «целенаправленно занимаются дискредитацией России» в медиапространстве страны стало больше материалов с «патриотическим содержанием или тональностью».

«Думаю, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято. Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране», — отметил он.

Песков заявил, что власти «учтут ошибки прошлого» и не допустят возвращения «оголтелых «Медуз», у которых про Россию либо плохо, либо никак». При этом он выразил надежду, что после смягчения цензуры появятся нейтральные медиа, «которые пишут и про проблемы, и про достижения».

Это не первый раз, когда пресс-секретарь Кремля заявил о цензуре в стране. В сентябре прошлого года он утверждал, что ограничения необходимы, поскольку Россия вышла «на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада».

Тогда же Песков обвинял международные СМИ в распространении недостоверной информации.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране «свободные СМИ», а от редакций требуется лишь соблюдение закона.

«Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — говорил он.

Путин утверждал, что власти взаимодействуют с медиа «вне зависимости от редакционной политики».