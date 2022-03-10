Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в ходе его визита в Москву заверили, что у России нет никаких территориальных претензий к его стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет «Интерфакс».

«Между нашими государствами есть необходимая правовая база, наши границы прошли делимитацию, сейчас идет процесс демаркации. Процесс демаркации завершится в течение двух-трех лет», — пояснил глава ведомства.

Ранее лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов отметил, что русский народ сделал большой вклад в развитие Казахстана, и заявил о существующей в стране русофобской политике. «Три с лишним миллиона убежало из Казахстана — русские, немцы почти все сбежали, украинцы, белорусы, татары, — говорил глава КПРФ. — Эта абсолютная русофобская политика крайне опасна. Весь северный Казахстан отстроен во многом русскими, которые пришли и города создавали, промышленные объекты, все строили, обустраивали. Поэтому надо в комплексе решать проблемы».

По словам Тлеуберди, поскольку Зюганов возглавляет в России партию, которая находится в оппозиции к власти, «официального протеста от МИД Казахстана не будет».

«Как известно, оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо противоречит официальной позиции действующих властей, — сказал министр. — Хотел бы отметить, что выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России».

Зюганов — не единственный политик в России, который говорил о возможных претензиях страны к Казахстану. Зимой 2020 года депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил в эфире «Первого канала», что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и вручил ему ноту протеста.

В начале марта бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявлял, что в ходе войны против Украины российский президент Владимир Путин может атаковать и другие страны — к примеру, Казахстан, Молдову или Беларусь.