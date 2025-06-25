Семеро израильских солдат погибли во вторник при взрыве бронемашины на юге Газы в окрестностях Хан-Юнуса, сообщил в среду военный источник. Имена шестерых уже опубликованы, личность еще одного военнослужащего держится в секрете.

Это одна из самых смертоносных атак на израильскую армию в Газе с начала сухопутной операции. С октября 2023 года в боях погибло более 860 военнослужащих, из них свыше 400 — непосредственно в секторе Газа.

В ХАМАС заявили о засаде на израильских солдат в жилом здании. По их словам, военные были поражены ракетой Yassin 105, а затем обстреляны из автоматического оружия. Неясно, идет ли речь об одной и той же атаке.

Минздрав Газы сообщил: число погибших с начала войны превысило 56 тыс. человек, из которых более половины — женщины и дети. Израиль утверждает, что убил более 20 тыс. бойцов ХАМАС, но не приводит доказательств.

Также в среду стало известно о смерти женщины из Восточного Иерусалима, скончавшейся от «серьезных ран» на израильском КПП. Обстоятельства ее гибели расследуются.