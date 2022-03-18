Данная публикация является второй частью цикла «Казахское переселение в Турцию». В предыдущей статье «Спастись от беззакония» мы рассмотрели изначальные причины и историю возникновения казахского мухаджирства из Китая, а также путь казахов до Индии и Пакистана.

Здесь же я расскажу вам о том, как казахские переселенцы решили переехать в Турцию и что их там ждало. В этой увлекательной, но запутанной для самих же турецких казахов теме я буду опираться на работы профессора Университета Изящных Искусств Мимара Синана, доктора исторических наук Абдул-Вахапа Кара, который, сам являясь потомком казахских мухаджиров, полноценно изложил процессы и события, происходившие на пути казахов из Китая в Турцию.

Движение за переселение в Турцию

Как я упомянул в прошлой части, казахские мухаджиры нашли в Британской Индии долгожданные покой и безопасность. Однако, достигнув своей цели, казахские мухаджиры столкнулись с новой проблемой.

Дело в том, что индийская культура, индийские языки были во многом чуждыми для этого тюркского народа, потому они постоянно боролись с вопросами интеграции и идентичности. Это породило среди казахов-переселенцев движение переезда в Турцию. Так, казахи Индии после окончания Второй мировой войны обратились в посольство Турции и передали свою просьбу об иммиграции.

Однако, хотя Турция по сути и не участвовала в войне, она всё же еще не сумела избавиться от бед того периода. Данный факт стал причиной того, что Турция отклонила эту просьбу на том основании, что принять новых беженцев было невозможно.

После разделения Британской Индии на Пакистан и Индию в 1947 году и обретения ими независимости желание казахов покинуть неспокойный регион только усилилось. Так, лидеры казахской общины встретились и решили создать ассоциацию, дабы повторить прошение об иммиграции в Турцию и продемонстрировать единство и солидарность общины в этом вопросе.

Уже в 1949 году в городе Пешавар была создана Восточно-Туркестанская ассоциация казахских мухаджиров. Осман Тейджи был избран президентом Ассоциации, Хамза Залын (Инан) — вице-президентом, Атейхан Бильгин — генеральным секретарем, Халифа Алтай — секретарем, а Кайимдолла (Ийимолла) — казначеем.

Как только общество было создано, первым делом был составлен список казахов, проживающих в разных городах Пакистана. Позже, в феврале 1950 года, этот список и повторное прошение о переселении были переданы послу Турции в Пакистане Небилю Бату.

Через год из Анкары пришел положительный ответ на эту просьбу. В ответном письме было указано, что казахов примут в качестве оседлых иммигрантов в Турции, но им придется подождать некоторое время, пока завершится бюрократическая процедура.

Между тем в 1950 году в Кашмир стала прибывать новая волна казахских переселенцев из Восточного Туркестана во главе с Алибеком Хакимом, Делилханом Джаналтаем, Хусейном Тейджи и Султаном Шерифом Тейджи. С ними были также уйгурские группы во главе с Исой Юсуфом Альптекином и Мехметом Эмином Бугра.

Все они бежали, не желая подчиняться новым коммунистическим властям Китая во главе с Мао Цзэдуном, установившим свою власть в регионе в 1949 году. Эти группы прибыли практически тем же путем, что и те, о которых было рассказано в первой части, из Восточного Туркестана через Тибет в Кашмир, сталкиваясь с тибетскими и китайскими военными и в конечном итоге перейдя индийскую границу.

Переселение в Турцию

Когда лидеры уйгурских переселенцев Альптекин и Бугра отправились в Анкару в 1951 году, они ускорили прием этих заявителей в Турцию в качестве иммигрантов. Решением Совета министров, созванного под председательством премьер-министра Аднана Мендереса 13 марта 1952 года, казахи Пакистана, Индии и Кашмира были официально приняты в Турции в качестве оседлых иммигрантов. С сентября 1952-го по апрель 1954 года казахи группами начали прибывать в Турцию.

Сначала их поселили в иммигрантских пансионах Стамбула в районах Зейтинбурну, Тузла и Сиркеджи. Позже они поселились в селениях Салихлы (провинция Маниса), Девели (провинция Кайсери), Алтай (провинция Нигде), Аксарай (провинция Невшехир) и Исмиль (провинция Конья). Со временем финансовые трудности в сельской местности заставили их мигрировать обратно в Стамбул, в район Зейтинбурну, место их первого поселения в Турции.

Точное первоначальное количество казахов, переселившихся из предгорий Алтайских гор за пределы Китая неизвестно. На этот счет делаются разные оценки, в пределах от 18 тысяч до 50 тысяч. Число тех, кто выжил и добрался до Турции, составляет всего 1850 человек.

Это означает, что только один из каждых десяти казахов смог достичь своей цели при самой оптимистичной оценке. Это тяжелое переселение, которое было совершено с целью жить свободно, сохранить свою веру и национальную идентичность, стоило крови десятков тысяч казахов.

Заключение

Мы рассмотрели в этих статьях две волны переселения казахов в Турцию. Первая волна явилась результатом миграции казахов из Баркольского, Кумульского и Алтайского районов Восточного Туркестана гоминьдановской Китайской Республики при националистическом режиме Чан Кайши.

Это переселение, начавшееся в середине 1930-х годов, растянулось на 17 лет и проходило через провинцию Ганьсу, Тибет, Индию и Пакистан, конечной точкой его стала Турция. Вторая волна началась после революции Мао Цзэдуна в 1949 году, потому что часть казахов (и уйгуров) не приняли новый коммунистический режим в Китае. Эти два миграционных движения показали дисциплинированность и стройную общественную структуру казахов Восточного Туркестана, а также их приверженность традициям кочевого казахского общества и религиозным ценностям.

В этом отношении это переселение является последним из массовых переселений тюрков из Азии в Европу. Хотя была и обозначаемая доктором Абдул-Вахапом Кара третья волна казахского переселения из Афганистана, всё же этот процесс не был единовременным и коллективным, это скорее было индивидуальное переселение.

Тот факт, что эти две волны иммиграции выбрали Турцию в качестве конечной страны пребывания, не является случайным, а напротив, является их осознанным выбором. Потому что их целью было создать среду, в которой они не будут чувствовать себя отчужденными, а их будущие поколения не потеряют свою национальную и религиозную идентичность.

Для этих целей Турция, которая имеет общие с казахами корни в плане языка, религии, культуры и истории, являлась, наверное, безальтернативным вариантом. После обретения Казахстаном независимости некоторые казахские семьи стали возвращаться на родину в рамках особой казахстанской иммиграционной политики возвращения соотечественников, число которых достигает пяти миллионов.

Турецкие казахи чтят память Аднана Мендереса, они благодарны Турции, а также очень гордятся тем, что Турция — первая страна, признавшая независимость Казахстана.