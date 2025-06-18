В армии Израиля 17 июня заявили, что приближаются к достижению своих целей в Иране — операция «Восстающий лев‎»‎ может завершиться в течение двух недель. Одна из главных задач — уничтожить иранский ядерный центр по обогащению урана в Фордо. Он находится в 30 км от Кума, в центральном Иране. Комплекс залегает на глубине до 80 метров, в скальных породах, что делает его недоступным для израильских ударов.

Военные Израиля сообщили, что ВВС страны почти уничтожили иранские пусковые установки баллистических ракет, радиолокационные системы и средства ПВО на западе и в центре Ирана. По данным израильской армии, 60 истребителей участвовали в массированной атаке на установки, якобы предназначенные для удара по израильской территории.

Тель-Авив утверждает, что с 13 июня ВВС Израиля поразили до 70 иранских систем ПВО, включая 40 — в первые сутки операции. Эти удары, как заявляют израильские командиры, обеспечили преимущество в воздухе и позволили углубить операции внутри иранской территории.

Однако в Тегеране не подтверждают эти данные, подчеркивая, что иранские ПВО продолжают активно защищать небо страны. Ежедневно СМИ Ирана отчитываются о сбитых израильских истребителях. Впрочем, Тель-Авив эту информацию опроверг.

Кроме того, Иран наносит ответные удары по Израилю. Ранним утром 18 июня он выпустил новые ракеты по Израилю, вызвав воздушную тревогу по всей стране. Взрывы прогремели в Герцлии под Тель-Авивом. Армия Ирана заявила, что перехватила 28 «враждебных летательных аппаратов» за сутки, включая разведывательный дрон.

В Тегеране и Карадже ночью слышались мощные взрывы, что усилило напряженность.

Президент США Дональд Трамп заявил о «полном контроле над воздушным пространством Ирана» и предупредил иранского верховного лидера Али Хаменеи, что США знают, где он находится, но «пока не хотят его устранять». В ответ иранский лидер объявил о начале «масштабной битвы‎»‎.



