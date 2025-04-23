Многие тела месяцами хранятся в моргах. За это время начинается разложение мягких тканей. При этом значительная часть погибших была сожжена или получила тяжёлые повреждения в результате непрекращающихся израильских бомбардировок, что делает стандартные методы идентификации — такие как измерение костей, анализ стоматологических данных и изучение личных вещей — практически невозможными.



По словам доктора Имада Шехаде из больницы "Аш-Шифа", в результате сложившихся условий удалось опознать лишь около 2% тел, находящихся в учреждении.