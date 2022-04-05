В марте в США состоялись успешные испытания гиперзвуковой ракеты (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC), которая была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья страны, узнал CNN.

По словам высокопоставленного источника издания, дальность полета ракеты составила 300 миль (около 482 км), высота — 65 тыс. футов (около 20 км), скорость — 5 Махов. Даже минимальная гиперзвуковая скорость (около 380 миль в час — 611 км в час) позволяет преодолеть расстояние в 300 миль за 5 минут.

При этом Минобороны США держало в тайне информацию об испытаниях ракеты, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях с Москвой на фоне войны в Украине. Пуски состоялись спустя несколько дней после заявления России о применении собственной гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Украине, во время этого удара российские войска поразили заглубленный склад боеприпасов ВСУ.

В публикации CNN отмечается, что Вашингтон ведет себя осторожно и не предпринимает действий, которые могли бы привести к эскалации отношений с Россией. Так, США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Также американские власти «сохраняют сдержанность» в отношении поставок оружия и оборудования в Украину и выступают против передачи стране истребителей через США. Президент США Джо Байден заявил, что остановить гиперзвуковые ракеты, которые Россия применила в Украине, практически невозможно.

Ракета комплекса «Кинжал» на базе МиГ-31 была применена российскими войсками в Украине 19 марта. Тогда российское Минобороны сообщило об уничтожении «крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов» украинских сил в Ивано-Франковской области. Использование «Кинжала» против ВСУ будет продолжено, применение показало «его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника», позднее уточнили в министерстве. Тогда американское военное ведомство не назвало эту информацию ключевой.

«Я бы не рассматривал это как изменение правил игры», — говорил министр обороны США Ллойд Остин. Затем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «трудно понять, какое именно обоснование» было для запуска ракеты, потому что она была направлена на стационарный объект.

Через несколько дней после начала войны, 27 февраля, Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба российской армии Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. К этим силам относится ядерное оружие, а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон» и другое вооружение.

Ранее TRT на русском писал, что в 2022 году военно-воздушные силы США лишатся гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которые могли бы стать первым подобным вооружением у американской армии, из-за сокращения финансирования. Американские ВВС запрашивали около $161 млн на покупку 12 ракет AGM-183A, однако законопроект об американском бюджете предусматривал выделение только около $80 млн. В пояснении к документу сокращение финансирования объяснили задержками в тестировании ARRW, а уже выделенные средства пообещали направить на расширение программы испытаний гиперзвуковых ракет. В общей сложности ВВС США получат на эти цели около $ 319 млн, и еще $190 млн будет выделено на создание гиперзвуковой крылатой ракеты.

До этого несколько испытаний гиперзвуковой ракеты AGM-183A в США завершились неудачей. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, она должна была разогнаться до скорости в пять раз больше скорости звука, однако «последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы». Это были уже третьи неудачные испытания ракеты AGM-183A.

Несмотря на неудачные испытания, осенью 2021 года в городе Кортленд в штате Алабама начало работать предприятие по производству AGM-183A в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), а также гиперзвуковых систем для ВМС и армии США.