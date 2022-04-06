Волонтеров с опытом срочной службы вербуют для участия в войне с Украиной как минимум в 26 российских регионах, им предлагают явиться в военкоматы с паспортом и военным билетом. Об этом в своем расследовании сообщили «Важные истории».

Официально власти отрицают набор добровольцев среди россиян, однако некоторые главы регионов заявляют, что жители субъектов отправляются на войну по собственному желанию.

Так, глава Карелии Артур Парфенчиков рассказывал, что в Украину отправились девять человек из республики, причем они поехали воевать с украинцами «не по контракту, не по понуждению, а по зову сердца», и у многих уже есть боевой опыт в непризнанной Южной Осетии, Чечне и Сирии. Информация о наборе добровольцев также подтвердилась в Челябинске и Подмосковье. Там изданию сообщили, что в добровольцы принимают только мужчин с опытом службы.

Набор волонтеров ведут не только военкоматы, но и возглавляемая экс-главой ОРДО (отдельных регионов Донецкой области) и депутатом Госдумы Александром Бородаем организация «Союз добровольцев Донбасса». Эта структура почти не предъявляет требований к добровольцам и готова отправить на фронт даже тех, кому отказали в военкомате из-за возраста или отсутствия военного опыта. Об этом «Важным историям» рассказал источник, который помогает организации собирать гуманитарную помощь.

При этом, хотя Бородай заявлял, что волонтеры смогут получить статус ветерана и соответствующие выплаты наравне с обычными военными, в форме набора в «Союз добровольцев» указано, что вознаграждение для них не предусмотрено. Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил изданию, что в случае смерти лишиться выплат могут не только добровольцы, но и военнослужащие регулярной армии. Из-за этого, по его мнению, российская сторона отказывается вывозить трупы, так как это может позволить скрыть потери и не выплачивать родственникам компенсацию.

С ним согласен анонимный российский эксперт, который заявил «Важным историям», что добровольцы, которые отправляются в Украину по краткосрочному контракту, действительно могут быть хуже защищены, чем обычные военные. «Скорее всего, они смогут получить статус ветеранов, но вряд ли им полагается армейский соцпакет типа ежегодного оплачиваемого отпуска с оплатой проезда, военная ипотечная программа и так далее, — предположил он. — В общем, российский доброволец — это тот, кому в случае чего власть всегда сможет сказать: «Мы вас туда не посылали — вы сами поехали»».

Жданов также сообщил изданию, что потребность в волонтерах связана с тем, что Россия не рассчитывала на долгую войну, поэтому теперь с помощью добровольцев-контрактников пытается закрыть потери среди военных.

«Реально живых бойцов в сухопутных войсках РФ — 280 тыс., примерно 100 тыс. из них были отправлены в Украину, помимо этого собрали морскую пехоту, авиацию — в результате, по нашим оценкам, получилось где-то 150-175 тыс. человек, — пояснил он. — Когда Украина начала ожесточенно сопротивляться, резко встал вопрос о пополнении резервов — во-первых, для восполнения потерь, а во-вторых — чтобы обеспечить второй эшелон войск для наращивания усилий».

Отток контрактников и срочников также усугубляет ситуацию, так как весной демобилизуются те, кто пошел служить год назад, а у контрактников закончится стандартный военный контракт на два года. Многие не захотят продлевать его из-за войны, а добровольцев может отпугнуть информация о потерях в ходе боевых действий, считает источник «Важных историй».

Данные о числе погибших россиян в ходе войны у сторон конфликта разнятся. По последним данным российского Минобороны, в ходе боевых действий погиб 1351 российский военный. По последним данным украинской стороны, российская армия потеряла около 18 тыс. человек, то есть примерно каждого десятого, воюющего в Украине.

«Людей действительно не хватает. Российский подход с начала 2010-х предполагал, что армия должна быть способна развернуть на поле боя контингент в 120 тыс. человек плюс авиация, материально-техническое обеспечение и силы флота, если нужно, — заявил пожелавший остаться анонимным эксперт. — Без учета росгвардейцев, наемников и так называемой «народной милиции» «ДНР и ЛНР» мы примерно это и увидели». Некие резервы у России есть, но они не сопоставимы с тем, что было развернуто с начала войны, считает он.

Официально федеральные власти утверждали, что в Украине с российской стороны воюют добровольцы только с Ближнего Востока, в основном из Сирии, а о привлечении россиян речи не идет. При этом «Би-би-си» писало, что сирийцы отправляются в Украину из-за того, что по-другому не могут заработать на пропитание. За участие в боях на передовой им предлагается $7 тыс., за работу по боевому обеспечению — $3,5 тыс.

Ранее TRT на русском писал, что отправляющимся в Украину волонтерам гарантировали большие зарплаты, а также выплату 3 млн рублей в случае ранения и 8 млн руб. — их семьям, если они погибнут. По данным СМИ, неофициальная кампания по набору волонтеров ведется с середины марта, в частности, в Петербурге, Перми, Кургане, Кирове и других городах.