ВОЙНА В ГАЗЕ
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США советуют Израилю стереть Газу, как Токио и Берлин в 1945-м
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Израиль отказывается от переговоров с ХАМАС и готовится к масштабной силовой операции в Газе
США советуют Израилю стереть Газу, как Токио и Берлин в 1945-м
Американский сенатор Линдси Грэм / Reuters
28 июля 2025 г.

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что израильская армия перейдет к новой тактике в секторе Газа. По его словам, Израиль больше не рассчитывает на дипломатическое решение конфликта и готовится взять Газу силой.

«Сегодня речь идет о смене стратегии», — сказал Грэм в интервью NBC News, комментируя слова президента Дональда Трампа о необходимости «довести дело до конца».

Ранее Трамп заявил журналистам, что лидеры движения ХАМАС будут «охотничьими целями». По его словам, ХАМАС не хочет заключать соглашение и стремится к саморазрушению.

«Теперь пришло время закончить работу», — сказал он.

Грэм поддержал эту позицию. Он заявил, что Трамп пришел к выводу: договориться с ХАМАС невозможно.

Он отметил, что Израиль также перестал верить в возможность безопасного завершения войны путем переговоров. По его словам, израильская армия применит ту же тактику, которую США использовали во Второй мировой войне в Токио и Берлине.

«Территория будет взята силой, а потом начнется новый этап — создание лучшего будущего для палестинцев, возможно, под управлением арабских стран», — сказал он.

Грэм заявил, что в ближайшее время Израиль начнет полномасштабную операцию в Газе.

«Израиль пойдет до конца, как это было с Токио и Берлином», — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация покидает переговоры о прекращении огня и возвращается в Вашингтон. По его словам, ответ ХАМАС показал, что у движения нет желания достигнуть перемирия.

Уиткофф сообщил, что администрация Трампа рассматривает «альтернативные меры» для возвращения пленных и стабилизации ситуации в Газе. Детали этих планов не разглашаются.

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