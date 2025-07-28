Правительство сектора Газа обвинило Израиль в том, что он сознательно усиливает голод и блокирует доставку гуманитарной помощи. Об этом говорится в письменном заявлении Медиаофиса правительства.

«Голод нарастает, и помощь, предназначенная для мирных жителей, блокируется. Израиль продолжает совершать геноцид», — говорится в тексте. По данным властей, от голода страдают около 2,4 млн человек, включая 1,1 млн детей. Власти заявили, что от голода уже погибли 133 человека, среди них 87 детей.

В сообщении отмечается, что 73 грузовика с гуманитарной помощью смогли прибыть в северную и южную части сектора, однако значительная часть этих грузов была разграблена — под наблюдением израильских дронов и военных. Власти Газы утверждают, что Израиль использует тактику хаоса и намеренно препятствует доставке помощи на склады.

Кроме того, были предприняты три попытки сброса помощи с воздуха, но, как заявили в правительстве, грузы упали в запретную для гражданских «красную зону» и не достигли нуждающихся.

«Единственным решением является снятие блокады с Газы и беспрепятственный допуск гуманитарной помощи», — подчеркнули власти. В конце заявления содержится призыв к миру: «Мировое сообщество стоит перед исторической ответственностью».

Израиль возобновил массированные удары по сектору утром 18 марта, после краткого перемирия, действовавшего с 19 января.

Согласно палестинским источникам, с начала израильской операции 7 октября 2023 года в Газе погибли не менее 59 733 человек, 144 477 получили ранения.

С 18 марта, после срыва перемирия, погибли 8 581 человек, ранения получили 32 436.

С 27 мая в районах, где Израиль и США создали зоны распределения помощи, было убито 1 021 палестинец, еще 7 485 получили ранения — в результате систематических атак, заявляют палестинские власти.

Тем временем армия Израиля приступила к реализации плана закрепления оккупации сектора. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить полный контроль над всей территорией Газы.