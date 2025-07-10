Российская армия в ходе летнего наступления в Украине понесла самые тяжелые потери с начала войны в феврале 2022 года. Как подсчитало издание The Economist, с 1 мая по 9 июля Россия могла потерять убитыми около 31 тыс. человек.

Всего, по их оценке, потери России с начала войны составляют от 900 тыс. до 1,3 млн человек. Из них от 190 до 350 тыс. — безвозвратные, то есть убитые или тяжело раненые.

Рекордные потери стали ценой самого быстрого наступления российской армии за два года. Однако даже сейчас темпы остаются крайне низкими — не более 15 кв. км в день. По расчетам аналитиков, за последний год Россия продвигалась на 0,038 кв. км на одного погибшего.

Даже при ускорении, демонстрируемом в последние недели, России потребуется еще 4 года, чтобы выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. А для захвата всей Украины, по подсчетам The Economist, понадобится не менее 89 лет.

Активизация наступления совпала с предложением президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня и первыми за три года прямыми переговорами между Киевом и Москвой в Стамбуле.

На фоне инициативы США президент России Владимир Путин озвучил жесткие условия прекращения конфликта: сдача всех четырех частично контролируемых регионов, отказ от членства в НАТО и ограничение украинской армии.

По информации источников The New York Times, близких к Кремлю, Путин уверен, что украинская оборона скоро рухнет, и исключает мирное соглашение без капитуляции Киева.

Он также допускает, что Трамп может потерять терпение после месяцев безуспешных попыток добиться прекращения огня. Тем не менее, по мнению источников, Путин готов рискнуть отношениями с Вашингтоном ради своей главной цели.

Как отмечает NYT, российский президент рассчитывает, что даже в случае введения новых санкций он сможет договориться с Трампом об их смягчении, когда решит завершить войну.