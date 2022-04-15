В марте россияне сняли со своих банковских счетов $9,8 млрд, следует из данных Центробанка. Согласно графику, который он представил, в рублевом эквиваленте это больше 800 млрд руб. При этом отток валюты в марте превысил отток в феврале.

«В целом по итогам марта средства физических лиц в банковском секторе сократились на 0,7% (236 млрд рублей)», — сказано в отчете регулятора. По данным на 1 февраля, россияне держали на валютных счетах в банках $90,6 млрд, напомнил РБК.

Одновременно россияне клали деньги на рублевые счета: их количество увеличилось больше чем на 500 млрд руб. По информации Банка России, это связано с ростом ставок по вкладам после повышения ключевой ставки до 20% 28 февраля. Ранее, в феврале россияне забрали как в рублях, так и в валюте рекордные 1,2 трлн руб.

Издание VPost со ссылкой на аналитиков Frank RG писало, что именно с валютных вкладов клиенты сняли примерно 600 млрд руб. С учетом среднего номинального курса доллара за этот месяц (77,34 руб.) в валюте отток мог составить $7,76 млрд, что меньше мартовских оценок Центробанка.

По состоянию на 1 февраля (на эту дату есть последние доступные данные), всего россияне держали на счетах в банках $90,6 млрд. В целом Банк России зафиксировал возврат рублевых сбережений населения на банковские счета и депозиты в марте «на фоне роста процентных ставок».

В начале апреля сообщалось, что из-за войны с Украиной и санкций россияне начали массово снимать валюту со счетов. Тогда общий объем валютных вкладов сократился с $94 млрд до $85,2 млрд.

9 марта Центробанк ввел ограничения на снятие валюты: доллары можно было снимать только со счетов или вкладов, открытых до этого числа, а сумма в течение полугода с этой даты не могла превышать $10 тыс. С 11 апреля снимать разрешили и в евро, а размер переводов за рубеж в начале ограничили $5 тыс., затем 1 апреля лимит увеличили до $10 тыс.

28 февраля Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку до рекордных 20%, после чего банки начали пересматривать свои предложения по вкладам. По данным Центробанка, в первой декаде марта средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках достигла 20,51% годовых.