С 2016 года российская оборонная отрасль пыталась добиться успеха в импортозамещении и отказаться от деталей европейского и американского происхождения. Однако сделать это не удалось, и в российское военной технике более чем в 800 образцах они все еще используются, рассказали военные аналитики в комментарии The Moscow Times.

Хотя в 2015 году замминистра обороны Юрий Борисов получил поручение заместить 800 из 826 образцов отечественной военной техники, где используются иностранные детали, за год удалось собрать без импортных запчастей только семь образцов техники. После этого информацию о ходе импортозамещения перестали публиковать, однако аналитики утверждают, что российский военно-промышленный комплекс сохраняет высокую зависимость от западных поставок.

«По моим данным, сейчас уже около тысячи наименований техники, где нужно заместить иностранные комплектующие, а количество наименований деталей по всем видам вооружений, которые сейчас предстоит импортозаместить, превышает 10 тыс.», — заявил изданию эксперт по российским вооруженным силам и военному использованию космоса.

Реализовать программу импортозамещения отчасти не удалось из-за долгов оборонных предприятий, которые в 2019 году составляли 2 трлн руб, из них 700 млрд руб — невозвратные.

Российские СМИ сообщали, в войне с Украиной задействовали все виды российского вооружения, включая новейшие разработки, при том что большая часть этой техники зависит от иностранных комплектующих. Так, 11 марта украинские военные заявили, что сбили российский дрон «Форпост», который по факту имеет израильское происхождение. Он был создан после 2010 года при сотрудничестве корпорации «Оборонпром» и израильского технологического гиганта Israel Aerospace Industries. При создании дрона до сих пор используются двигатель АПД-85, который представляет собой комбинацию цилиндропоршневой группы от австралийской Jabiru и системы управления российской разработки, GPS-антенна американской компании Antcom, навигационные модули швейцарского производителя MicroEM и элементы топливной системы от ирландской Tillotson.

Также иностранные детали использованы при создании беспилотника «Орлан-10», которым Минобороны постоянно демонстрирует. Двигатель внутреннего сгорания для «Орлана-10» изготавливает японская компания Saito Seisakusho, навигационные трекеры сделаны на основе китайских микросхем, а GPS-модуль работает за счет приемника ГЛОНАСС/GPS/QZSS LEA-6N, разработанного швейцарской компанией u-blox. Кроме того, модуль передачи телеметрии построен на микроконтроллере ATxmega256A3 американской компании Microchip, подчеркивают эксперты.

При создании портативного беспилотника «Эленор-3СВ», который является российской разработкой производства казанской компании «Эникс», используется 32-битный микроконтроллер произведенный швейцарской компанией STMicroelectronics. Фотооборудование для видеосъемки предоставлено японской компанией Sony, а вспомогательное видеооборудование поставляла японская компания Olympus или американская Kodak.

Ранее, чтобы решить проблемы с санкциями 2014 и 2020 годов, которые затронули поставки деталей для военной техники, «Роскосмос» пытался использовать серые схемы покупок. Об этом The Moscow Times заявил военный аналитик Академии военных наук. «Через посредников и третьи страны Россия пыталась отовсюду ввезти микросхемы для космоса. Обходными путями их ввозили из Америки, Европы, Малайзии, Сингапура, Тайваня, — рассказал он. — Появилась цепочка фирм, занимающаяся промышленным шпионажем. Но набить спортивную сумку микросхемами можно, а украсть технологию и адаптировать ее в России — нет».

Кроме того, санкции ударили и по российской бронетанковой технике, узнали эксперты, так как большинство российских танков содержат иностранные компоненты. Например, на модернизированном Т-72, который Москва активно использует в войне с Украиной, установлен тепловизор, производимый французской компанией Thales. По истечении контракта с ней в 2019 году производитель танков Уралвагонзавод заявил, что заменит французские тепловизоры отечественными. После этого на танках начали использовать белорусские тепловизоры «Сосна-У», которыми могут оснастить также Т-90С и Т-90МС. Однако какое количество тепловизоров способны производить белорусская компания «Пеленг» — неизвестно, отметили аналитики.

Также из иностранных комплектующих состоит бронемашина «Рысь», разработкой которой занималась итальянская компания «Iveco Defence Vehicles». Заявленная как полностью отечественная разработка военная машина «Тигр» до 2014 года работала на американском двигателе компании Cummins. В 2014 году их заменили на отечественные ЯМЗ-5347-10, которые были разработаны совместно с австрийской инженерной компанией AVL List.

В конце марта под санкции США попали 48 российских компаний. В числе прочих, в списке оказался государственный конгломерат «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТВР), который производит для российской армии разное подводное оружие, цифровые компьютеры и радиолокационные системы, используемые на подводных флотах. Также под санкции попал холдинг «Высокоточные комплексы», принадлежащий госкорпорации Ростех, производящий ЗРК «Панцирь» и ракеты «Искандер». Под санкциями оказалась и госкорпорация «Техмаш», которая поставляет оружие и амуницию для российской армии, и концерн «Калашников».

В апреле в санкционный список США добавили еще 120 предприятий из России и Беларуси. Туда попали, в частности, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», минский завод тракторов МЗКТ, подразделение комитета госбезопасности Беларуси «Альфа», внутренние войска МВД Белоруссии и так далее.