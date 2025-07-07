Президент США Дональд Трамп 6 июля раскритиковал инициативу Илона Маска создать и финансировать новую политическую силу — «Партию Америки», назвав саму идею «смехотворной».

«Третьи партии никогда не работали, так что пусть развлекается. Но идея — нелепая», — заявил Трамп журналистам по пути из своего гольф-клуба в Нью-Джерси в Белый дом.

Позже он развил мысль в длинной публикации на своей платформе Truth Social.

«Печально наблюдать, как Маск окончательно слетает с катушек — за последние пять недель произошло нечто вроде крушения поезда. Он хочет создать третью партию, хотя такие проекты в США никогда не добивались успеха», — отметил президент. И это правда: ни одна из партий, кроме двух основных — Республиканской и Демократической — еще ни разу не добивалась успеха на выборах за всю историю Штатов.

По словам Трампа, «третьи партии — это рецепт хаоса и разрушения».

Президент также обвинил Маска в попытке использовать личные связи: якобы он просил назначить своего друга Джареда Айзекмана главой NASA. После ухода Маска с поста специального советника в администрации, его протеже так и не был утвержден.

«Мне показалось неуместным, что близкий друг Маска, работающий в космической сфере, возглавил бы агентство, напрямую связанное с бизнесом Илона», — отметил Трамп.

В тот же день министр финансов Трампа Скотт Бессент заявил в эфире CNN, что Маску стоит сосредоточиться на управлении своими компаниями, а не заниматься политикой. По его словам, инвесторы Tesla, SpaceX и других проектов недовольны активностью Маска в госаппарате и будут добиваться его возвращения в бизнес.

Маск в ответ обвинил Трампа в «банкротстве страны» после подписания «большого и красивого» закона о налогах и расходах, увеличивающего дефицит бюджета на $3,3 трлн. Миллиардер объявил о создании «Партии Америки» в серии постов на платформе X.

Предприниматель пообещал «вернуть людям свободу» и сосредоточиться на нескольких ключевых округах, чтобы повлиять на принятие законов в Конгрессе, где сейчас сохраняется хрупкий перевес республиканцев. Потенциально партия может переманить к себе часть электората республиканцев, в частности, жителей США, которые поддерживают консервативные ценности, но устали от Трампа.

В опросе, проведенном Маском на X, две трети участников поддержали идею выхода за рамки двухпартийной системы. Он также вновь намекнул на связи Трампа с делом Джеффри Эпштейна, вызвав шквал критики и угрозу со стороны президента пересмотреть субсидии его компаниям.

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