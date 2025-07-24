Переговоры РФ и Украины продлились около 30 минут. Как и в предыдущий раз, встреча состоялась во дворце Чыраган в Стамбуле. Не изменился и состав делегации. Российскую сторону представлял помощник президента России Владимир Мединский. От Киева в Турцию отправился секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

Украинская делегация настаивала на немедленном прекращении огня, а также предлагала до конца августа провести встречу в четырехстороннем формате: лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Российская сторона эти предложения не приняла, но согласилась рассмотреть вопрос об объявлении на линии фронта «коротких, по 24-48 часов, перемирий». «Чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — пояснил Мединский.

Среди других договоренностей: в составе делегаций появятся три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Каждая из них будет отвечать за свое направление: политические, гуманитарные и военные вопросы. Это должно сэкономить время всем участникам переговоров. Также Москва и Киев продолжат обмен пленными и телами погибших.

Мединский выразил надежду на четвертый раунд переговоров. Он отметил, что позиции сторон по направленным друг другу меморандумам «достаточно далеки», но контакты по ним будут продолжены.

Напомним, Россия и Украина выбрали Турцию площадкой для начала мирного процесса. При участии Анкары был проведен один из самых масштабных с начала войны обмен пленными. В рамках формата «всех на всех» планируется обмен двумя категориями пленных: ранеными и тяжелобольными, а также лицами моложе 25 лет.

Об итогах встречи и дальнейшей перспективе мирного процесса TRT на русском поговорил с экспертом Финансового университета при правительстве РФ Денисом Денисовым.

— Как можно оценить достигнутые договоренности?

— Можно отметить, что дискуссия продолжается, сохраняются ранее достигнутые договоренности, появляются новые, в первую очередь по вопросам обменов. Речь идет о гуманитарной составляющей конфликта: о судьбе удерживаемых лиц, пленных, о вопросах, связанных с детьми, а также о передаче тел погибших. Это и можно считать основными результатами текущего раунда.

Что стоит особо отметить — это обсуждение предложения о создании трех профильных подгрупп, которые могли бы работать в формате постоянной онлайн-коммуникации. Если такая структура действительно будет создана, это может стать значимым шагом вперед.

— Что необходимо для прекращения огня?

— В первую очередь необходима политическая воля сторон. Но и одной лишь ее недостаточно. Также необходим целый комплекс инструментов и механизмов, которые позволят этот режим поддерживать.

В этом смысле оптимальным вариантом может стать создание совместного координационного центра — с участием представителей вооруженных сил как России, так и Украины. Такой центр позволил бы оперативно реагировать на инциденты и нарушения, находясь, возможно, даже в одном помещении и в прямом контакте друг с другом.

Как показывает практика других конфликтов, необходим детальный документ, регламентирующий прекращение огня. Он должен быть максимально конкретным и четким, зафиксировать линию разграничения, определить, где располагаются вооруженные силы сторон, а также указать, где могут находиться вооружения и средства контроля.

Еще одним обязательным условием является верификация третьей стороной — нейтральным посредником. История показывает, что участие одной из сторон конфликта в контроле за соблюдением режима прекращения огня чревато провокациями. Поэтому третьей стороной может выступать международная организация, союз стран или отдельное государство — форматов здесь множество.

— Военная обстановка ужесточается. Может ли переговорный процесс быть сорван и в каком случае?

— Переговоры могут быть сорваны в любой момент — и при эскалации, и без нее. Все зависит от наличия или отсутствия политической воли. При ее отсутствии повод для срыва всегда найдется. Это, к сожалению, несложно.

— Возможна ли встреча лидеров РФ и Украины в этом году?

— На мой взгляд, такой сценарий крайне маловероятен. Подготовка встречи на уровне глав государств — процесс сложный. В подавляющем большинстве случаев он включает согласование и подготовку документов на уровне советников, МИДов и других ведомств. Эти документы затем подписываются на саммите. Это стандартная практика традиционной дипломатии.

Реальность показывает: такие встречи, если они не подготовлены должным образом, ни к чему не приводят. Примеры есть как из недавнего времени, так и из истории конфликта на Донбассе — встречи ради самого факта, без конкретных результатов и подписанных документов, приводили лишь к разочарованию сторон.

Поэтому я считаю, что на данном этапе такая встреча преждевременна.

Прежде чем говорить о встрече на высшем уровне, необходимо проделать серьезную предварительную работу. Только тогда она может привести к реальному результату.