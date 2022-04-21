Китайские власти решили запустить поезда по новому железнодорожному маршруту в Германию, минуя Россию. Он будет пролегать через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, а Каспийское и Черное моря поезда будут пересекать с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок, сообщает правительственный портал China.org.

Ожидается, что уже 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный товарами для спорта.

Такой маршрут должен помочь «наладить экспорт в сложившейся ситуации», заявил пояснил менеджер сианьской компании международной логистики «Жуйан». Он проходит по странам и регионам, через которые редко проходили поезда из Китая, благодаря чему, по мнению представителей компании, эффективность таких перевозок должна повыситься, а расходы — сократиться.

Ранее «Ведомости» сообщали, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в Евросоюз из-за ситуации в Украине. Железнодорожные перевозки практически остановились, а на транспортном рынке опасались коллапса, говорилось в публикации. Тогда сотрудник европейской логистической компании пояснил, что некоторые производители из Китая, традиционно возившие грузы по железной дороге, начали переориентироваться на морской и автомобильный транспорт.

Кроме того, китайская платежная система UnionPay отказалась работать с крупнейшими банками России, находящимися под санкциями, узнал РБК. Так, сотрудникам Сбера на закрытой встрече сообщили, что банк не будет выпускать UnionPay, хотя планировал это делать. Также китайская система без объяснения причин приостановила переговоры с ВТБ, «Открытием» и Альфа-банком.

После вторжения в Украину 24 февраля Россию покинули уже более 750 иностранных компаний. Помимо прочих, об уходе с рынка заявила и китайская государственная нефтегазовая компания «Синопек». При этом после ухода компаний российские власти передали Пекину список секторов рынка, на которых появились вакантные места, рассказал директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов.

«Мы сформировали наши потребности по секторам, передали китайским коллегам, — пояснил он. — Работаем по этому направлению, потому что, действительно, это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь». Российская сторона призывает Китай инвестировать в страну, а также локализовать в ней производство, уточнял Носов.

Сотрудничество с Китаем прекратилось даже в научной сфере, сообщилранее глава РАН Александр Сергеев. По его словам, представители российского и китайского сообществ не могут «выйти на серьезные обсуждения несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением».