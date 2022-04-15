Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов, его слова цитирует «Интерфакс».

«Наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — отметил академик, выступая в МГИМО на пленарной сессии международной конференции «Цифровые международные отношения 2022». По его словам, трудности возникают и в сотрудничестве с академиями наук других стран, которые «срывают» совместные мероприятия.

Сергеев также сообщил, что РАН «в современных условиях санкционной экономической войны против России» испытывает серьезные трудности.

«Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки, и, когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве, — отметил он. — Это принципиально важно».

При этом, по словам академика, «позитивным примером является Индия, и мы сейчас активно продвигаемся в этом направлении». С ней Россия планирует обсуждать возможности сотрудничества «в фарме, космосе, цифре», в связи с чем президент РАН обратился к дипломатам с просьбой «помочь продвигаться в плане укрепления научных контактов Индией, и в том числе в области цифровизации».

Сергеев рассказал также, что российские ученые продолжают контакты с теми из коллег, кто «хотят сотрудничать и сотрудничали, и будут сотрудничать с нами». Напротив, «срываются» контакты с Академиями наук ряда стран, чьи руководители ссылаются на политический запрет.

«В результате у нас сейчас с большинством Академий наук, с кем мы прекрасно сотрудничали, обменивались информацией, проводили мероприятия, и имели иностранных членов с одной стороны и с другой стороны, отношения заморожены, — отметил он. — К сожалению, это очень важные наши партнеры — это и Академия наук Германии, и Французская академия наук, и Национальная академия наук США. Ряд из них сделал заявления, которые иначе как агрессивными мы не можем характеризовать».

Однако, несмотря на всю сложность развития ситуации, «очень правильно вести себя таким образом, чтобы не рвать отношения и пытаться сохранить их», посчитал академик.

Ранее Reuters сообщил об «осторожном» подходе Китая к российской нефти: китайские госкомпании отказываются заключать новые контракты на поставку нефти из России, несмотря на большие скидки, говорилось в публикации. Источники утверждали, что нефтепереработчики исполняют действующие договоренности, но боятся, что покупка дополнительных объемов будет расценена как поддержка России Пекином.

В середине марта Китай отказал в поставках запчастей для самолетов российским авиакомпаниям. Сообщалось, что Россия рассматривает возможности поставки запчастей и комплектующих через другие страны, в частности через Турцию.