Входящая в «Ростех» лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» («ИФК») выставила на продажу три Ту-214, два Ту-204–100 и два Ту-204–300, пишет «Коммерсант». Этим лайнерам уже от 12 до 16 лет, они разукомплектованы и не пригодны к полетам, однако их можно переделать в VIP-джеты, рассказали источники издания.

На таких самолетах российские миллиардеры, в прошлом путешествовавшие на иностранных воздушных бортах, смогли бы летать за границу в условиях санкционных ограничений. Подобную трансформацию оценивают в 3 млрд руб., она может занять полтора-два года. Для коммерческих компаний возможен более скромный вариант — за 1,5 млрд руб.

Директор ИФК Сергей Туркин заявил, что интерес к выставленным на продажу самолетам для последующей конвертации в бизнес-джет действительно есть. «Видим определенную нишу. Звонки есть, некоторые клиенты взяли время подумать — в основном те, кто не рассчитывает на скорую отмену всех санкций, — пояснил он. — Ждем первых выходов на сделки».

Выставленные на продажу самолеты ранее использовались Red Wings, «Владивосток-авиа» (признана банкротом в 2014 году) и «Трансаэро» (обанкротилась в 2017). Проектный ресурс судов рассчитан на 45 тыс. летных часов, но фактический налет не превышает 20–25 тыс., отметили источники «Коммерсанта». Как сообщает издание, в России один «Ту» в VIP-компоновке эксплуатирует Росгвардия, один — «Бизнес Аэро АОН» в интересах банка ВТБ, один — в Red Wings, еще два самолета — у Роскосмоса.

Гендиректор компании «Почта России»Дмитрий Коваленко рассказал «Коммерсанту», что ведет переговоры с «ИФК», «но пока никакой конкретики нет». Еще один источник издания — в Ассоциации деловой авиации — назвал указанные на воздушные суда цены «космическими». По его словам, за аналогичные суммы, до $40 млн по текущему курсу Центробанка, можно подобрать «гораздо более свежий» Embraer Legacy 650. Адекватная цена восстановления самолеты, по его мнению, в пределах 2 млрд руб.: 600 млн руб. на два двигателя ПС-90А, столько же на ремонт, остальное — на салон, шасси и авионику.

Гендиректор авиакомпании «МаксФлайт» Максим Царев назвал конвертацию Ту-204/214 в бизнес-джет в нынешней ситуации с нехваткой флота для перевозки пассажиров и грузов необоснованным расточительством.

Ранее стало известно о задержаниях за границей воздушных и морских судов, связанных с Россией. Так, в начале апреля грузовому самолету Boeing 747 авиакомпании Cargologicair UK, принадлежащей корпорации «Волга-Днепр», запретили вылет из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан. Также сообщалось, что 20 апреля верховный суд Республики Фиджи не разрешил яхте Amadea, связанной с российским сенатором Сулейманом Керимовым, покидать территориальные воды острова.

TRT на русском также писал о суперъяхте Motor Yacht A, предположительно принадлежащей российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, которая исчезла с международных радаров после того, как была замечена на Мальдивах. Там же курсировали еще пять судов, связанных с Россией, владельцы которых, вроде как решили скрыть их там из-за войны с Украиной и введенных санкций.

Незадолго до этого испанские власти арестовали судно стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. По данным СМИ, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.