Яхта Motor Yacht A, предположительно принадлежащая российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, в начале марта перестала транслировать свое местоположение, до этого она была замечена в водах Мальдивских островов, указывает Reuters. Возможно, позволяющие отслеживать судно устройства были отключены, чтобы помешать найти ее найти правоохранителям.

Ранее еще одну яхту бизнесмена, стоимость которой оценивается в $578 млн, арестовали в Италии. Санкции против российского бизнесмена были введены 9 марта, ограничения ввели Евросоюз и Великобритания. Сам Мельниченко обещал оспорить санкции, которые назвал «абсурдными».

Помимо Motor Yacht A, между Мальдивскими островами в последнее время курсировали еще пять судов, связанных с Россией, сообщил Reuters. По данным MarineTraffic, три из них скрыли свое местонахождение, изменили заявленные пункты назначения или перешли в международные воды.

Скрывать яхты именно на Мальдивах, по-видимому, было решено, так как там шанс ареста собственности российских предпринимателей невелик. Местные власти осторожно относятся к соблюдению антироссийских санкций, поэтому острова стали привлекательным местом для яхт российских олигархов, рассказали источники агентства. Генеральный прокурор страны Хусейн Шамим заявил, что власти Мальдив не могут конфисковать зашедшее в их воды судно, если оно не нарушило местное законодательство.

Ранее стало известно, что испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. По данным СМИ, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Также сообщалось, что в конце марта в порт турецкого города Бодрум зашла суперъяхта российского миллиардера Романа Абрамовича «Solaris», которую он перегнал туда, чтобы избежать ареста из-за санкций. Швартовке в Бодруме пыталась помешать юношеская команда украинских яхтсменов.

В конце марта финская таможенная служба задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции, писал TRT на русском. Также в Гибралтаре была задержана яхта «Аксиома», которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому.

Евросоюз сообщал, что заморозил активы россиян на сумму в €30 млрд, включая вертолеты, яхты и недвижимость. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер добавил, что эта работа будет продолжаться и наращиваться.

После начала войны в Украине западные страны ввели санкции в отношении многих российских компаний, банков, бизнесменов и чиновников. Помимо прочего, были заморожены активы предпринимателей и арестовано их имущество за рубежом. Власти нескольких государств заявляли о намерении конфисковать это имущество и реализовать его, чтобы помочь восстановлению Украины.