Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет ФСБ новыми полномочиями в научной сфере. С 1 сентября 2025 года спецслужба будет контролировать сотрудничество российских научных организаций с иностранными структурами и гражданами.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ФСБ получит доступ к Единой государственной информационной системе учета научных и технологических разработок (ЕГИСУ НИОКТР). Через эту платформу спецслужба сможет отслеживать все проекты с участием иностранных партнеров.

Кроме того, правительство России утвердит перечень научных направлений, по которым работа с иностранцами допускается только после согласования с ФСБ. Все научные учреждения, желающие взаимодействовать с зарубежными партнерами по этим направлениям, должны будут заранее уведомлять спецслужбу.

Документ также расширяет полномочия Минобрнауки. Министерство займется учетом всех договоров российских научных организаций с иностранными структурами, если речь идет о работах, финансируемых из государственного бюджета.

Как поясняется в записке к закону, цель инициативы — предотвратить утечку научных данных за рубеж. При этом утверждается, что документ «не ограничивает свободу научного творчества».