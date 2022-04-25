В то время как российско-украинская война ведется с большим ожесточением с 24 февраля 2022 года, западные политики и лидеры всех видов превзошли самих себя в определении военных преступлений, совершенных российской армией против украинского гражданского населения. Оставив в стороне взаимные упреки воюющих сторон по поводу совершенных массовых убийств, президент США Джо Байден обвинил Россию в геноциде в Украине. Он также обвинил президента России Путина в том, что тот «пытается уничтожить идею быть украинцем».

Что касается нынешней войны в Украине, Байден — не единственный западный лидер, обвинивший Россию в геноциде. Однако президент США обвиняет Москву в геноциде в войне против Украины, в то время как сами Соединенные Штаты в последние десятилетия под предлогом «войны с терроризмом» или «обладания оружием массового уничтожения» начинали военные интервенции в такие государства, как Афганистан, Ирак, Сирия и др. В ходе операций армии США были убиты сотни тысяч невинных людей, а в Ираке даже более миллиона мирных жителей.

Конвенция ООН о геноциде

Прежде всего, термин «геноцид» является юридическим. Он происходит от греческого слова, означающего «происхождение, род» (genos) и латинского слова «caedere», что означает «убивать, резать». Идея Конвенции ООН о геноциде, которая была принята в 1948 году и вступила в силу в 1951 году, принадлежит польско-еврейскому юристу Рафаэлю Лемкину.

Если говорить коротко, то геноцид охватывает все преступления, совершенные с намерением «уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую или религиозную группу». Согласно Регистру ООН, именно США после принятия Конвенции о геноциде выдвинули две оговорки и опубликовали подробное заявление о взаимопонимании.

Президент Макрон: термин «геноцид» должны определять юристы

Президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, отказался называть действия российской армии в Украине геноцидом. По его мнению, использование таких терминов не способствует достижению мира.

Он сказал, что российская армия действительно развязала войну в Украине, но в использовании жестких терминов он осторожен. В интервью французской радиостанции French BlueМакрон был более откровенен. Термин «геноцид», сказал Макрон, должен определяться юристами, а не политиками.

Оппортунистический подход к использованию термина геноцид

И президент США Байден, и президент Франции Макрон прокомментировали действия российской армии в Украине, и из высказываний обоих президентов явствует оппортунистический подход к термину «геноцид».

Именно в некритическом использовании таких терминов, как «геноцид», проявляются двойные стандарты Запада. К ним всегда прибегают, когда политические интересы берут верх над международными обязательными к выполнению соглашениями, вроде Конвенции ООН о геноциде.

Так, Конвенция намеренно подрывается армянскими лоббистскими организациями и их сторонниками на протяжении многих лет. Разве не французский парламент в 2001 году классифицировал переселение армянского населения во время Первой мировой войны как геноцид? Разве Эмманюэль Макрон не провозгласил президентским указом 24 апреля «Днем памяти» во Франции в 2019 году, выполняя предвыборное обещание, данное влиятельному армянскому электорату Франции?

Французские колониальные преступления в Алжире

После окончания Второй мировой войны в Алжире, который был тогда французской колонией, сформировалось освободительное движение, с которым Париж боролся с применением жестокого насилия. В ходе этого первоначального этапа погибло несколько десятков тысяч алжирцев.

В результате антиколониальной войны за независимость Алжира было убито до 1,5 миллиона арабов. Франция отказывается признавать свои колониальные преступления в Алжире, а об извинениях и компенсациях даже речи не идет.

Париж поддерживал радикальные армянские организации в Османской империи

Франция всегда тут как тут, когда дело доходит до обвинения Турции в «геноциде» османских армян, но скрывает свое собственное участие в Первой мировой войне против Османской империи. Она не только оккупировала такие турецкие города, как Адана, Газиантеп, Кахраманмараш, Мерсин, Османие и Урфа, но и поддерживала восставших армянских боевиков оружием и боеприпасами.

Армянские боевики посеяли разрушения и ужас в Восточной Анатолии

Кроме всего прочего, многие армяне сражались в рядах французской армии и Армянского легиона, который систематически устраивал массовые акты насилия, а также повинен в грабежах и мародерстве в отношении турецкого мусульманского гражданского населения.

Следы опустошения и ужаса оставлены по всей Восточной Анатолии. Масштаб зверств армян против турецкого мусульманского населения виден в многочисленных раскопанных братских могилах. Например, в городе Ыгдыр армянские подразделения напали на безоружных гражданских лиц, сотни людей были жестоко убиты. В городе Муш армянские боевики устроили расправу над женщинами, детьми и пожилыми людьми, лишив жизни, по оценкам, 2 800 человек.

После того, как 16 февраля 1916 года Эрзурум в Восточной Анатолии был захвачен русской императорской армией, армянские отряды загнали 587 жителей деревни Ортабахче (Цинис) в мечеть и подожгли место поклонения мусульман, убив всех находившихся внутри. Существуют свидетельства этого кровопролития, предоставленные членами семей убитых жертв, которые видели зверства, совершенные армянами.

И этот список преступлений далеко не полный. Согласно официальным данным, 524 000 человек погибли в результате массовых расправ, совершенных армянскими боевиками над турецким населением в Восточной и Юго-Восточной Анатолии.

Односторонний акцент на армянские нарративы

Хорошо известно, что во время переселения армянского населения из зон боевых действий во время Первой мировой войны османское правительство предусмотрело защиту и снабжение продовольствием. Тем не менее, многие погибли из-за эпидемий, голода и нападений банд мародеров.

Однако сегодня процесс переселения представлен с односторонней проармянской точки зрения. Излагается только версия армянской стороны, и ответственные за решение о переселении обвиняются в намеренном истреблении, которого, по сути, не было.

Предложение Турции о создании совместной комиссии историков

Турция неоднократно предлагала создать совместную комиссию историков для изучения событий Первой мировой войны. Но это предложение было отвергнуто правительством Армении.

Политизация и использование исторического события переселения армян как инструмента в чьих-то корыстных целях разжигает антитурецкие настроения. Это может быть полезно политикам в избирательных кампаниях или армянским лоббистским группировкам, но не способствует честной оценке исторических событий, связанных со страданиями людей.