Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины», сообщается на сайте ведомства.

Ожидается, что основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина», построенного в Рязанской области, станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, электроника и радиотехника.

Инициаторами создания проекта стали Московский авиационный институт и региональное правительство Рязани. Сотрудничать с центром хотели бы Объединенная авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз — Антей», «Роскосмос» и АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов.

По данным правительства, «Аэрокосмическая инновационная долина» уже к 2031 году должна создать 2,8 тысячи рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 5,6 млрд руб.

Создание центра прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов, по его словам, у проекта серьезные перспективы и возможности. «Для Рязанской области этот проект крайне значимый. Он способен диверсифицировать структуру промышленного производства в сторону освоения новых видов конкурентоспособной продукции, — посчитал глава региона. — Центр станет мощной точкой роста для экономики и науки региона и будет способствовать качественному импортозамещению, увеличению присутствия российских компаний на перспективных рынках. Это сейчас особенно значимо».

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва готова наращивать сотрудничество и содействовать реализации совместных с Пекином проектов в аэрокосмической сфере. По его словам, результаты дружественного взаимодействия с Китаем «полностью соответствуют духу развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства в новую эру». При этом, как писал в середине апреля TRT, незадолго до этого глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов. Сергеев уточнил, что «наши китайские научные коллеги нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением».