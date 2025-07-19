Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидается освобождение еще 10 пленных, удерживаемых в секторе Газа.

Об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи с республиканскими сенаторами в Белом доме.

«Большинство пленных уже возвращены. Вскоре еще 10 человек будут освобождены, и мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее», — отметил глава государства.

Он также поблагодарил спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа за работу по этому направлению.

«Стив Уиткофф был великолепен. Он проделал отличную работу. Он хороший человек и умелый переговорщик», — добавил Трамп.

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа на этой неделе посетил Вашингтон и попросил США помочь в переговорах с государствами, готовыми принять сотни тысяч палестинцев из Газы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием визита.

Барнеа сообщил специальному посланнику Белого дома Стиву Уиткоффу, что Израиль уже ведет диалог с Эфиопией, Индонезией и Ливией. По его словам, эти страны выразили некую «открытость» к приему переселенцев. Он также предложил США использовать дипломатические и экономические стимулы, чтобы склонить эти государства к согласию.

Уиткофф, по данным источников, не дал четкого ответа, а администрация Трампа пока не заняла официальной позиции. Белый дом, офис Нетаньяху и МИД упомянутых стран отказались от комментариев для Axios.