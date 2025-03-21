ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин приказал не бить по Украине
В Кремле заявили, что президент приказал войскам не атаковать энергетические объекты Украины — и этот приказ все еще в силе, несмотря на украинские атаки
Путин приказал не бить по Украине
Президент РФ Владимир Путин приказал не бить по энергетике Украины / AP
21 марта 2025 г.

Приказ президента Владимира Путина воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре Украины все еще в силе, заявил 21 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что это распоряжение действует, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Киева. По его словам, Путин сразу после разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта приказал не бить по энергообъектам Украины. 

Песков также усомнился в достоверности заявлений украинского руководства, намекнув, что утверждениям Киева о российских атаках и нарушении обещания нельзя доверять.

Всего через несколько часов после телефонного разговора Путина и Трампа украинские власти обвинили Россию в новых авиаударах, в том числе по больнице в Сумской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва запустила более 40 беспилотников за ночь, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Украинские чиновники опубликовали кадры разрушенного корпуса больницы, однако о жертвах не сообщалось.

Тем временем в российском Краснодарском крае власти сообщили о пожаре на нефтебазе в результате удара украинского дрона. Минобороны РФ также заявило, что российская ПВО перехватила 57 украинских беспилотников, из них 35 — над приграничной Курской областью. В Белгороде, который регулярно подвергается атакам, местные власти охарактеризовали ситуацию как «сложную».  

Полного прекращения огня не будет?  


Несмотря на международные призывы к миру, Путин отказался от предложения о всеобъемлющем прекращении огня на 30 дней. Президент РФ потребовал, чтобы сначала западные союзники Украины прекратили военную поддержку Киева. Однако европейские партнеры Киева отвергли это условие, отметив, что Москва не в праве выставлять такие требования.

Хотя Путин согласился не атаковать энергетические объекты, Зеленский назвал этот шаг лишь тактическим маневром, а не реальным стремлением к миру. «Ночные атаки России продолжают разрушать наш энергетический сектор, инфраструктуру и нормальную жизнь людей», — подчеркнул украинский лидер.  

Между тем дипломатические переговоры продолжаются. США планируют новые дискуссии по Украине в Джидде, Саудовская Аравия, поскольку международное давление на стороны конфликта усиливается.


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