В рамках глобального плана по обмену информацией с ВСУ вооруженные силы США передавали им разведданные о готовящихся ударах России, узнал NBC News. Эти данные включают в себя коммерческие спутниковые снимки, а также много другой информации, к примеру, о расположении некоторых типов российских подразделений.

Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, информация передавалась фактически в режиме реального времени. Это помогло украинским военным вывести средства ПВО и авиацию из-под ракетных ударов, а также замедлило операцию по взятию под контроль российскими ВДВ аэродрома Гостомель под Киевом. Передаваемые украинцам разведданные стали важным фактором, который помешал российской армии продвинуться вглубь страны, отмечают источники NBC News.

ВСУ в состоянии передислоцировать средства ПВО и авиацию почти в ежедневном режиме, опираясь на данные РУМО (Разведывательного управления министерства обороны США). Из-за этого Россия не смогла взять под полный контроль воздушное пространство над Украиной. «Российские военные в буквальном смысле разбивают пустые поля там, где когда-то была установлена система противовоздушной обороны», — уточнил один из американских чиновников.

«С самого начала мы стремились делиться стратегическими и оперативными данными с Украиной, — сообщил другой. — Это повлияло и на их тактику, и на стратегию. Есть примеры, на которых видно, что это существенно помогло».

В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что США «на постоянной основе предоставляют разведывательные данные [Украине], в том числе информацию, которую украинцы могут использовать для того, чтобы выработать военный ответ».

Украине разведданные предоставляют и другие страны, в том числе Великобритания. Так, британское ведомство недавно сообщало, что российская авиация сосредоточена в основном на юге и востоке Украины. Там она оказывает поддержку с воздуха сухопутным войскам России. Кроме того, ВВС РФ имеют очень ограниченный доступ в воздухе на севере и западе Украины, ограничиваясь только ракетными ударами по объектам инфраструктуры и логистики.

27 апреля стало известно, что главы министерств обороны более 40 стран договорились создать новую оборонную международную коалицию в поддержку Украины во время встречи в Германии на военной базе в Рамштайне. Министр обороны США Ллойд Остин назвал встречу исторической и конструктивной.

Среди делегатов были представители стран НАТО и их союзников — Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Израиля, Катара, Иордании, Кении, Либерии, Туниса и Марокко. Они обсудили, как государства станут координировать действия по оказанию военной помощи Киеву сейчас и в будущем. Контактная группа будет собираться каждый месяц.

В ходе мероприятия Германия объявила о решении поставлять Украине тяжелое вооружение. Страна собирается финансировать так называемые круговые поставки, в рамках которых Берлин будет за свой счет восполнять дефицит военной техники Восточной Европы, которая отправит Украине часть своих запасов советских времен. ФРГ также намерена на своей территории обучать украинских военных пользоваться западным вооружением.

Ранее Украина попросила у США ежемесячную экономическую помощь в размере $2 млрд. В Минфине страны утверждают, что в общей сложности Украине нужно не менее $5 млрд международной помощи каждый месяц для предотвращения гуманитарного кризиса. С начала войны США уже выделили $1 млрд экономической помощи Украине, также на прошлой неделе Белый дом согласовал выделение еще $500 млн помимо средств на поставки военного назначения. Эти деньги должны быть направлены на выплату зарплат, пенсий и оплату программ поддержки населения.