В результате войны с Украиной стало понятно, что Соединенные Штаты не смогли бы выдержать длительный конфликт с Россией. Такое мнение высказало американское издание Defense News. Хотя оружие, которое США поставили в Украину, продемонстрировало «впечатляющую эффективность», также стало понятно, что «нынешняя инфраструктура вооружений США недостаточно надежна, чтобы поддерживать интенсивный затяжной конфликт против такого крупного противника, как Россия или Китай».

Авторы публикации напомнили, что Киев в ходе конфликта получил от Белого дома треть всех американских запасов переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin. Однако при сохранении текущей ситуации «Соединенным Штатам может повезти в будущем конфликте гораздо меньше», уверены журналисты Defense News. «Хотя Соединенные Штаты и их союзники смогли пополнить запасы Украины, США не могут рассчитывать на аналогичную помощь, если роли поменяются местами. Запасы высокоточного оружия у союзников США ограничены, и они могут остро нуждаться в этих боеприпасах в будущем коалиционном конфликте», — сказано в публикации.

Готовность США к гипотетической войне критиковали представители российских властей и экспертного сообщества. Так, российский военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий» утверждал, что военная промышленность Запада не работала в мобилизационном режиме со времен, вероятно, войны во Вьетнаме. В связи с этим у «производства нет законсервированных мобилизационных мощностей, а также лишних средств для создания новых производств», писал он. Кроме того, по мнению эксперта, некоторая западная техника, в том числе переносная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon, показала себя не очень хорошо в ходе военных действий, поэтому «министерства обороны стран НАТО, скорее всего, ускорят разработку новых комплексов».

Reuters писал, что при производстве переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, предназначенных для поставок в Украину, США в конце апреля столкнулись с серьезными проблемами. Помимо прочего, они были связаны с необходимостью наращивать производство и нежеланием Вашингтона перенаправлять мощности на изготовление техники, которой уже несколько десятков лет.

Ранее СМИ сообщали о просьбе Киева к Вашингтону предоставить ему ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. Хотя США уже передали Украине беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, власти страны рассчитывают получить также Reaper и Gray Eagle, которые «могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте».

При этом ранее аналитики Conflict Intelligence Team рассказали о неготовности к войне российских вооруженных сил. Среди самых серьезных проблем российской стороны они назвали некомплект личного состава, невозможность быстро обучить военнослужащих необходимым навыкам, недостаток боевых ракет, несостоятельность разведки, трудности с обеспечением новой экипировкой и низкий боевой дух.