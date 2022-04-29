Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите в Брюсселе заявил о том, что альянс готов помогать Украине в ходе конфликта с Россией в течение многих лет. Его слова цитирует Reuters.

По словам генсека, помимо прочего, НАТО будет оснащать украинские вооруженные силы современным западным оружием.

«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе, — пояснил Столтенберг. — Абсолютно возможно, что эта война затянется и продлится месяцы и годы». Он также добавил, что Запад хотел бы оказать «максимальное давление» на Кремль с тем, чтобы тот закончил боевые действия в Украине. Это означает, что НАТО готово переключиться с поставок Киеву оружия времен СССР на отгрузку современного вооружения и систем.

На данный момент большая часть тяжелого вооружения, которое страны НАТО направили в Украину, — вооружение и военная техника советского производства, которое находится на складах восточноевропейских государств-членов альянса, однако недавно США уже начали поставлять Киеву гаубицы и ракетные системы собственного произодства. Вашингтон также предоставляет украинским военным разведданные, включая коммерческие спутниковые снимки, а также много другой информации, например, о местах дислокации подразделений ВС РФ.

При этом ранее издание Defense News писало о том, что война с Украиной показала, что Соединенные Штаты не смогли бы выдержать длительный конфликт с Россией. Хотя оружие, которое США поставили в Украину, продемонстрировало «впечатляющую эффективность», также стало понятно, что «нынешняя инфраструктура вооружений США недостаточно надежна, чтобы поддерживать интенсивный затяжной конфликт против такого крупного противника, как Россия или Китай». Авторы публикации отмечали, что при сохранении текущей ситуации «Соединенным Штатам может повезти в будущем конфликте гораздо меньше», так как «хотя США и их союзники смогли пополнить запасы Украины, они не могут рассчитывать на аналогичную помощь, если роли поменяются местами».

В конце апреля резидент США Джо Байден попросил Конгресс выделить $33 млрд на поддержку Украине. По мнению Financial Times, это говорит о том, что США также готовятся к затяжному конфликту в Украине. Из этой суммы, которая втрое превышает ранее одобренный Конгрессом пакет помощи Украине, $20,4 млрд требуются на закупку оружия, $8,5 млрд — на поддержку экономики страны, $3 млрд — на гуманитарную помощь беженцам и закупку продовольствия. В ходе своего выступления Байден заявил, что Вашингтон практически исчерпал финансирование, одобренное месяц назад Конгрессом с расчетом на то, что война будет продолжаться несколько месяцев, и добавил, что новый пакет начинает переходу к «долгосрочной оборонной помощи».

До этого Палата представителей конгресса США утвердила закон, который позволит Белому дому впервые со Второй мировой войны запустить масштабную программу ленд-лиза. Это означает, что Украина сможет в кратчайшие сроки получить массивный комплект вооружений. Предполагается, что Киеву будут направлены боевые машины пехоты M2A3 Bradley, самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также танки третьего поколения Abrams и истребители F-16. Ленд-лиз будет действовать до полного прекращения войны, в том числе кибератак.

Цель своей помощи Киеву американская администрация видит в том, чтобы российская армия больше не смогла осуществить аналогичные кампании против стран-соседей и была бы неспособна восполнить потерянные силы и технику, писал Bloomberg.

Ранее министры обороны более 40 государств договорились создать оборонную международную коалицию в поддержку Украины. Планируется, что контактная группа будет собираться раз в месяц и координировать действия по оказанию военной помощи стране.