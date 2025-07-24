Не США едиными

«По предварительным данным, ВВП Китая в январе-июне 2025 года составил 66,053 трлн юаней ($9,21 трлн. – ред.). Рост в годовом выражении — 5,3%», — сообщает Государственное статистическое управление КНР.

За первое полугодие аграрный сектор прибавил 3,7%. Промышленность и строительство — 5,3%. Сфера услуг — 5,5%. За шесть месяцев увеличились располагаемые доходы на душу населения — на 5,3%, до 21,84 тыс. юаней (около $3 тыс.).

Поквартально китайская экономика также показала положительную динамику. В первом прибавила 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Во втором — 5,2%.

Таким образом ВВП КНР превзошел ожидания властей страны и аналитиков. «Китай показал рост благодаря активной экспортной политике и увеличению поставок перед введением новых американских пошлин», — сказал TRT на русском ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По данным Главного таможенного управления КНР, в июне объем экспорта Китая увеличился на 5,8% в годовом выражении. Он достиг $325,2 млрд — максимальный уровень за последние четыре месяца. Львиная доля поставок пришлась на редкоземельные металлы. Китайцы отгрузили в другие страны 7742 тонн — на 60% больше, чем годом ранее. Это самый большой объем за последние 16 лет.

В первом полугодии экспорт КНР взлетел на 5,9% — до $1,81 трлн.

В частности, в ЕС и Великобританию вырос на 8%. В Японию — на 4,8%. В страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — на 13%. Из-за затянувшейся торговой войны с США Китаю пришлось переориентироваться на другие рынки сбыта, поясняет TRT на русском доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так, за шесть месяцев поставки в Соединенные Штаты просели на 10,9% — до $215,6 млрд.

Китайцы же не только сократили экспорт в США, но и стали закупать американские товары меньше на 7,7%. А вот продукция из АСЕАН стала пользоваться успехом. Оттуда поставки в КНР выросли на 2,3%.

«В первом полугодии Китай продемонстрировал рост товарооборота с более чем 190 странами и регионами. Число партнеров с объемом торговли более 50 млрд юаней достигло 61 — на пять больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то время как торговля с традиционными рынками, такими как ЕС, Япония и Великобритания, продолжала расти, развивающиеся рынки внесли в общий рост еще больший вклад», — заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.

Временное перемирие

Торговая война между США и КНР длится не первый год. Дональд Трамп начал атаку на Китай еще в свой первый президентский срок. Свое решение политик объяснил тем, что Пекин якобы «проявляет неуважение» к мировым рынкам и «обдирает США».

Не успел Трамп вернуться в 2025 году в Белый дом, как снова начал активные действия против Поднебесной.

Вашингтон поэтапно повышал пошлины на китайский импорт. Пекин в ответ тоже поднял торговые барьеры. В результате тариф на китайские товары в США достиг 145%. На американский импорт — 125%.

Такие драконовские пошлины грозили крахом торговых отношений между крупнейшими экономиками мира. А следом неминуем взлет цен на товары. Впрочем, дело не только в инфляционных рисках. Резкое повышение тарифов заставило понервничать инвесторов и усомниться в долларе, как в резервной валюте.

Все это подтолкнуло Белый дом пойти на послабление. В мае США и Китай подписали временное соглашение о торговле на 90 дней. Согласно ему, пошлины на товары из КНР снизили до 30%. На американские — до 10%.

Таким образом худший период с трехзначными тарифами США и Китая был пройден в апреле-начале мая. Плюс власти КНР постарались смягчить удар от торговых барьеров. Так, 19 мая Народный банк Китая понизил ключевую ставку до 3%.

Запустили такие программы, как обмен старых товаров на новые, инфраструктурное строительство. Руководство страны также оказало помощь экспортерам, предоставило субсидии компаниям для найма молодых специалистов.

Как заявили в Главном таможенном управлении КНР, Китай уверенно справляется с различными рисками и вызовами. «Мы надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, чтобы сделать сотрудничество главной линией двусторонних экономических и торговых связей, направить глобальную торговую систему обратно на путь справедливости и открытости, а также внести вклад в восстановление и рост мировой экономики», — заявил Ван Линцзюнь.

Похоже понимают это и в Соединенных Штатах. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, США попытаются договориться с КНР о продлении пошлинных послаблений. Дело в том, что временное соглашение истекает 12 августа. Поэтому стороны обсудят этот вопрос в Стокгольме 28 и 29 июля.

Надолго ли хватит

Между тем эксперты не спешат говорить о дальнейшем росте китайского ВВП. Во-первых, неизвестно договорятся ли КНР и США. Во-вторых, в июле у Китая обострились отношения с ЕС. Пекин на треть повысил тарифы на коньяк и бренди из Европы. Исключение сделали лишь для некоторых производителей. На этом взаимные претензии не закончились. Китай ограничил государственные закупки медицинского оборудования из Евросоюза. Так Пекин ответил на аналогичные меры Брюсселя.

Ожидается, что стороны обсудят торговые отношения 24 июля в китайской столице.

Подлил масло в огонь в очередной раз Дональд Трамп. Американский президент установил с 1 августа импортные пошлины для ряда стран Юго-Восточной Азии. Для Вьетнама — 20% (40% для транзитных товаров). Мьянмы и Лаоса — 40%. Камбоджи и Таиланда — 36%. Индонезии — 32%. Попасть китайским товарам на американский рынок через третьи страны станет сложнее и дороже.

Кроме того, Дональд Трамп пригрозил дополнительной 10-процентной пошлиной для стран БРИКС.

Усугубляют положение внутренние проблемы Китая. «Демографическая ситуация в КНР сложная. К тому же население страны уже приобрело достаточное количество жилья, в связи с чем рынок недвижимости, а за ним и другие отрасли постепенно прекращают свой рост», — поясняет Екатерина Новикова.

Избыток предложения и банкротство застройщиков усиливают дефляционные процессы в стране, отметил главный экономист по Азии Morgan Stanley Четан Айя в эфире CNBC.

Такая ситуация опасна тем что, потребители откладывают покупки. Они ждут дальнейшего падения цен. В результате у бизнеса проседает прибыль, сокращаются заработные платы. А это в свою очередь еще сильнее сдерживает спрос.

Эксперты также прогнозируют укрепление юаня. Причина — дефляция и более высокие пошлины для китайских товаров по сравнению с конкурентами. Но это лишь усилит давление на экспортеров, которые уже столкнулись со снижением маржи.

«Замедление развития внутреннего рынка может стать препятствием для дальнейшего экономического роста Китая», — говорит Екатерина Новикова.

По прогнозу Айи, в следующие шесть месяцев 2025 года рост ВВП Китая будет замедляться из-за сокращения глобальной торговли на фоне политики Трампа.

Всемирный банк прогнозирует в 2025 году рост ВВП Китая на уровне 4,5%. Чуть больше от китайской экономики ожидает Организация экономического сотрудничества и развития: 4,7% в этом году и 4,3% — в 2026 -м.

Как отмечают эксперты, Китай рискует столкнуться с трудностями, если не начнет структурные реформы пенсионной и фискальной системы, а также трансформацию финансового сектора страны.