Российские военные в Калининградской области отрепетировали ядерный удар по Европе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. «В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — сказано в сообщении.

Использованные в учениях комплексы «Искандеры», способные применять как крылатые, так и баллистические ракеты, в том числе с ядерной боеголовкой, «выполнили электронные одиночные и групповые пуски». Целями маневров были пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника». Сначала их участники «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, после чего расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности».

Сообщается, что к учениям были привлечены более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия ответит «такими средствами, которыми никто не может похвастаться», если «кто-то вознамерится вмешаться» в происходящие в Украине события. После этого глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал понять, что целью ядерного удара может стать Польша. По данным разведки, утверждал Нарышкин, польская армия может войти в западные украинские области и прорабатывает такой сценарий с Вашингтоном.

С аналогичной повесткой через день выступили федеральные телеканалы. Руководитель Russia Today Маргарита Симоньян на шоу Владимира Соловьева заявила, что «ядерный удар» более вероятен, чем поражение России в Украине.

США также отрабатывалитактический ядерный удар по России, учения состоялись еще в 2021 году. Об этом заявлял глава российского Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, осенью прошлого года в рамках учений стратегических сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России одновременно с западного и восточного направлений, причем минимальное удаление от российской госграницы составило 20 км.