Вблизи государственной границы России существенно возросла активность стратегической бомбардировочной авиации США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — отметил он (цитата по «Интерфакс»).

Шойгу подчеркнул, что в ноябре в рамках учений стратегических сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России одновременно с западного и восточного направлений. Министр уточнил, что минимальное удаление от российской госграницы составило 20 км.

Говоря о восточном направлении, Шойгу отметил, что в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация ВВС США выполнила 22 полета, тогда как в 2019 году — всего три. Он заявил, что такие действия создают угрозу и для Китая.

Вэй Фэнхэ, в свою очередь, отметил, что США предпринимают против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, как и против России. Он подчеркнул, что оба государства совместно противостоят «гегемонии со стороны США», «фальшивому американскому демократическому режиму», передает агентство.

На этом фоне Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

Впрочем, как отмечают эксперты, «раскрытие» информации о причастности США к имитации атак или нападениям на российские объекты именно на переговорах с китайцами — ожидаемое явление. Именно в КНР в ноябре 2016 года первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир неожиданно признал недооценку Минобороны возможностей американской ПРО. Россия вместе с Китаем проводит противоракетные учения с использованием компьютерного моделирования и, вероятно, в тот раз Москва в очередной раз подчеркнула, что у РФ и КНР есть общий оппонент — Соединенные Штаты. Сейчас отношения КНР и США осложнены торговыми войнами и инцидентами в Южно-Китайском море, и американская угроза — это, вероятно, то, что китайцы хотели бы услышать, а россиянам лишний раз сказать нетрудно. В 2018 году заместитель руководителя ведомства Александр Фомин на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине впервые заявил, что беспилотники, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, якобы управлялись с самолета-разведчика США.

Как писал TRT на русском, администрация США намерена определить, стоит ли менять действующую ядерную доктрину на принцип неприменения этого вида оружия первыми. По данным Financial Times, страны — союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, призывают американского лидера Джо Байдена не менять действующую ядерную политику, так как это «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай».