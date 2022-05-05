Евросоюз в новом пакете санкций планирует запретить россиянам покупку недвижимости в Европе. Об этом узнал Bloomberg.

Под запрет могут попасть любые сделки с недвижимостью, в том числе приобретение и передача в собственность объектов, расположенных на территории ЕС. Ожидается, что санкции будут распространяться на россиян, не имеющих гражданства европейской страны или вида на жительство в Швейцарии или еврозоне. Запрет будет ограничивать «владение недвижимостью на территории Евросоюза либо обладание частью в коллективной собственности», говорится в документе.

На данный момент законодательство некоторых стран Европы позволяет получить вид на жительство и даже гражданство при покупке жилья на определенную сумму. В зависимости от государства она варьируется от €250 до 500 тыс., и этот способ считается одним из самых простых для получения статуса резидента в Евросоюзе.

При этом в апреле, когда депутаты отчитались о доходах и собственности в 2021 году, стало известно, что часть парламентариев владеет недвижимостью в странах НАТО. Так, домом и участком в Великобритании владеет богатейший из членов Госдумы Владимир Блоцкий. Самой популярной среди них оказалась Испания, где дома есть у шести российских парламентариев или их жен. Также некоторые депутаты приобрели жилье в Италии, Великобритании, Греции, Латвии, Финляндии, Австрии, Швейцарии, Болгарии и на Кипре.

Также владельцами недвижимости в Европе являются многие российские олигархи. Так, Роман Абрамович владеет шато во Франции площадью 2,4 тыс. кв. м. с бассейном на крыше, а сенатору Сулейману Керимову принадлежит дом с теннисным кортом. При этом принадлежащие находящимся под санкциями российским бизнесменам самолеты продолжают летать в Европу, ранее писал TRT на русском. Речь шла о воздушных судах, связанных с Абрамовичем, основателем USM Holdings Алишером Усмановым и вице-премьером, председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым.

Санкции против Усманова, Абрамовича, Шувалова и других российских бизнесменов, связанные с вторжением в Украину, были введены Великобританией и Евросоюзом. Помимо прочего, они привели к тому, что Абрамович был вынужден продать футбольный клуб «Челси», которым владел 19 лет.

Ранее сообщалось, что правительство Германии обсуждает закон, по которому все попавшие под санкции юридические и физические лица будут обязаны раскрывать свои активы на территории страны. Это будет сделано, чтобы ужесточить еще серьезнее уже действующие санкции, сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.