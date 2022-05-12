Под одним из домов в деревне Башбук провинции Урфа на юго-востоке Турции археологи нашли подземный храм, на одной из стен которого расположены крупные незаконченные изображения восьми божеств времен Новоассирийского царства. Об этом пишет журнал Antiquity.

Как выяснили ученые, изображения божеств относятся к IX веку до н. э., они были созданы во времена Новоассирийской империи, которая зародилась в Месопотамии, а позже стала крупнейшей сверхдержавой того времени.

Помимо изображений найденная композиция включает три коротких надписи на арамейском языке. Рисунок представляет собой процессию божеств, во главе которой идет бог бури, грома, ветра и дождя Адад, а рядом с ним изображена богиня, похожая на центральное женское божество шумерских верований Иштар или богиней плодородия Атаргатис. За ней следует божество, по головному убору которого ученые предположили, что это бог Луны Син, последняя фигура напоминает бога Солнца Шамаша.

Еще четыре изображенных фигуры являются региональными божествами, считают исследователи. Определить это помогли надписи, одна из которых, по мнению ученых, может относиться к имени Мукин-абуа, который был ассирийским чиновником во время правления Адад-нирари III (811-783 гг. до н.э.). Считается, что именно он управлял регионом и использовал комплекс для интеграции местных жителей.

«Когда тусклый свет фонаря позволил увидеть божества, я задрожал от благоговения, поняв, что столкнулся с очень выразительными глазами и величественным лицом бога бури Адада», — рассказал профессор археологии в Университете Харран в Турции Мехмет Онал.

О существовании подземного комплекса ученые узнали в 2017 году, когда туда проникли мародеры, сделавшие отверстие на первом этаже двухэтажного дома. Через год, прежде чем эрозия могла нанести дальнейший ущерб объекту, команда археологов провела спасательные раскопки для изучения значения сооружения и изображения на скальной панели, после чего объект закрыли, так как он мог обрушиться.

То, что комплекс не был достроен, ученые объясняют по-разному. Предполагается, что на работу строителей мог повлиять некий посторонний фактор, к примеру, восстание. Ученые надеются, что вскоре раскопки можно будет безопасно возобновить.

В феврале дипломат посольства Польши в Турции Роберт Д. Рокицки, археолог-любитель, обнаружилзатерянный древний город Фивасу на территории южно-центральной Анатолии возле Таврских гор.