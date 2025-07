Российский бизнес компании Reebok перейдет турецкому холдингу FLO Retailing, узнал «Коммерсант».

Между сторонами было подписано соглашение о выпуске на фабриках Турции продукции под этим брендом для нескольких стран. Стоимость более 100 магазинов спортивного бренда в России составила примерно 1,5 млрд руб., однако, по оценке собеседников издания, на деле сумма сделки была в три раза меньше этой суммы. Сообщается, что под управлением турецкого холдинга спортивный бренд будет производить продукцию для 12 стран.

Как рассказал «Коммерсанту» собеседник, близкий к турецкой группе, сделка уже закрыта. Торговые точки Reebok будут переименованы, однако собственник планирует сохранить бренд. Холдинг FLO Retailing, который управляет сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno, также владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. Он был основан в начале 1960-х годов Ахмет Зийлан, у него есть филиалы в 21 стране.

«Активы в России продать сейчас крайне сложно, — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. — Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России».

По его мнению, сделка по продаже российского бизнеса Reebok могла быть структурирована как передача бизнеса в управление с отложенными во времени платежами. Гендиректор сети Damat-Tween в России Эмиль Оруджлу заявил «Коммерсанту», что сделка Reebok и FLO заключалась с дисконтом, а предыдущий владелец марки — Adidas — долгое время считал свои проекты в России неуспешными.

Reebok с 2005 года входил в структуры Adidas, а в марте 2022 года бренд продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. Его выручка в 2021 году составила 55,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,9 млрд рублей. Из-за войны в Украине компания с 20 марта приостановила работу на российском рынке.

Со ссылкой на данные сервиса 2ГИС издание сообщает, что в крупных городах России работает не менее 117 монобрендовых магазинов Reebok. При этом в одном из маркетплейсов «Коммерсанту» рассказали, что продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информации о смене поставщика они пока не получали. Собеседник среди крупных ретейлеров заявил, что спортивные бренды adidas, Nike, Reebok прекратили поставки в Россию, а в продаже сейчас находятся товарные запасы.

В апреле TRT на русском писал о том, что в России покинувшие рынок из-за санкций и войны в Украине западные бренды одежды могут заменить иранскими. Также сообщалось, что подобное замещение из-за необходимости решить ряд организационных вопросов может произойти в течение трех лет.