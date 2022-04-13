Покинувшие российский рынок из-за санкций и войны в Украине западные бренды одежды могут быть заменены иранскими. С подобным предложением выступил Российский совет торговых центров (РСТЦ). Об этом со ссылкой на главу организации Олега Войцеховского сообщает ТАСС. При этом подобное замещение из-за необходимости решить ряд организационных вопросов может произойти в течение трех лет, говорится в заявлении по результатам встречи с представителями иранского бизнеса в посольстве Ирана в России.

«Россия заинтересована в открытии готовых магазинов иранских производителей, однако в процессе их вывода в российскую розницу предстоит разрешить целый ряд вопросов, поэтому в текущем году это маловероятно», — говорится в заявлении Войцеховского.

Для начала сотрудничества с иранскими производителями планируется открыть не менее 30 торговых точек по России. Также иранские бренды будут включены в ассортимент существующих сетей одежды и обуви, отметил он.

«Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений, например, через локального дилера, который будет закупать товар. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется также инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара», — отметил глава РСТЦ.

Для продвижения брендов необходимо решить вопрос с логистикой, посчитали в РСТЦ. Наилучшим вариантом представляются «медленные» маршруты, которые будут занимать больше времени, но стоить дешевле.

«Пока вопросы логистики и сертификации однозначно не решены, нет уверенности в том, что производители смогут со своим товаром попасть по стоимости в привычные российскому покупателю ценовые интервалы», — сообщили в организации.

Российские универмаги со своей стороны готовы представлять иранский ассортимент. При этом они выдвинули условие, что производители должны будут сами инвестировать в запуск локальных филиалов с собственным управляющим офисом и в рекламу.

Во время встречи представители российской стороны ознакомились с ассортиментом ряда фабрик Ирана — в основном там были представлены кожаная одежда, обувь и сумки разной ценовой категории.

В 2021 сообщалось, что иранская компания Iran Khodro решила вернуться на российский автомобильный рынок России с тремя седанами — Runna+, Dena+АТ и Tara. Стоимость Tara в России сопоставима со вторым по популярности на российском рынке автомобилем — LADA Vesta.