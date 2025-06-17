Иранские СМИ сообщили об ударе по штабу израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом. По данным агентства Tasnim, атака была проведена с использованием ракет, а в КСИР заявили о начале нового этапа военной операции.

Одновременно с ударом по «Моссаду» иранские источники сообщили об атаке на логистический центр военной разведки Израиля — управления «Аман». Представители КСИР утверждают, что в ходе операции использовалось «новое оружие», а последующие удары будут «более разрушительными».

Израильская газета The Times of Israel со ссылкой на правоохранительные органы подтверждает падение ракет в центре страны и сообщает о материальном ущербе в трех разных районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Беспрецедентное обострение конфликта между Израилем и Ираном продолжается четвертые сутки. Израиль утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре в Иране, в том числе по ядерным объектам. Тегеран в ответ наращивает интенсивность своих атак.