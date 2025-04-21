Тарифные войны США против Канады привели к тому, что целых 44% канадцев готовы стать частью Евросоюза и считают эту перспективу весьма заманчивой, особенно на фоне растущей напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Как пишет Politico, для Брюсселя это неожиданное, но лестное предложение. Официальный представитель Еврокомиссии отметила, что такие настроения «честь для ЕС», но напомнила: по договору в ЕС могут вступать только европейские страны. Впрочем, Брюссель всегда может сделать исключение, особенно если США не изменят своей тарифной политики.

Некоторые эксперты уверены — Канада вполне тянет на статус «особенного европейца». Общие ценности, сильные демократические институты, вера в социальное государство и, наконец, исторические корни — все это сближает Оттаву с Европой сильнее, чем некоторых кандидатов с Балкан или, например, Украину, отмечает Politico.

Но что скажут фермеры?

На пути в ЕС — не только география, но и экономика. Ради членства Канада должна будет выстроить таможенную стену с США, отказаться от ряда торговых соглашений и принять правила ЕС. Это может дорого обойтись канадской экономике, рассуждают авторы издания.

Кроме того, Франция и другие страны могут заблокировать расширение — особенно если вспомнить реакцию французских фермеров на любое упоминание о свободной торговле с заморскими партнерами. Аналогичное соглашение с Украиной привело к фермерским протестам по всему ЕС, особенно сильны они были в Венгрии, Польше и Франции.

Формально у Канады нет шансов стать членом ЕС в обозримом будущем. Процедура требует согласия всех членов ЕС, а прецедент с отказом Марокко в 1987 году говорит сам за себя, напоминает Politico.

Новый канадский премьер-министр Марк Карни тем не менее нащупывает пути сближения с Европой — с визита в Париж и разговоров о стратегическом партнерстве. Он уже назвал Канаду «самой европейской из неевропейских стран». Вполне возможно, что вместо членства в ЕС Оттава может попытаться получить особые торговые отношения — в конце концов, обе страны заинтересованы в том, чтобы преодолеть тарифные войны Трампа.



