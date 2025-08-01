В администрации США и странах Евросоюза выразили сомнение в намерениях президента Дональда Трампа усилить давление на Россию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Трамп пришел к выводу, что не может больше рассчитывать на личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что прекращение боевых действий возможно только через давление на Москву — наряду с поставками оружия европейским союзникам Украины.

Тем не менее, как отмечает издание, администрация Трампа до сих пор не предпринимала усилий для соблюдения уже действующих ограничений. США также не поддержали решение Евросоюза и Великобритании, которые в июле снизили потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

«По сути, Соединенные Штаты не ввели ни одного нового санкционного пакета с 20 января», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по санкциям Эдвард Фишман. По его словам, «на практике санкции были ослаблены» с момента вступления Трампа в должность.

Несмотря на это, в Белом доме утверждают, что курс на давление на Москву остается неизменным. По словам представителей администрации, именно настойчивость Трампа привела к возобновлению прямых контактов между Россией и Украиной — впервые за три года. Однако переговоры не дали ощутимых результатов.