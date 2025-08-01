ПОЛИТИКА
Трамп грозит, но не давит
В ЕС скептически восприняли ультиматум Дональда Трампа России и не видят признаков ужесточения санкций
Президент США Дональд Трамп / AP
1 августа 2025 г.

В администрации США и странах Евросоюза выразили сомнение в намерениях президента Дональда Трампа усилить давление на Россию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Трамп пришел к выводу, что не может больше рассчитывать на личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что прекращение боевых действий возможно только через давление на Москву — наряду с поставками оружия европейским союзникам Украины.

Тем не менее, как отмечает издание, администрация Трампа до сих пор не предпринимала усилий для соблюдения уже действующих ограничений. США также не поддержали решение Евросоюза и Великобритании, которые в июле снизили потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

«По сути, Соединенные Штаты не ввели ни одного нового санкционного пакета с 20 января», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по санкциям Эдвард Фишман. По его словам, «на практике санкции были ослаблены» с момента вступления Трампа в должность.

Несмотря на это, в Белом доме утверждают, что курс на давление на Москву остается неизменным. По словам представителей администрации, именно настойчивость Трампа привела к возобновлению прямых контактов между Россией и Украиной — впервые за три года. Однако переговоры не дали ощутимых результатов.

Срок ультиматума Трампа истекает 8 августа. Президент США пообещал, что в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта, Вашингтон введет вторичные пошлины «примерно 100%» против России и ее торговых партнеров.

При этом сам Трамп признает, что такие меры могут не повлиять на позицию Кремля. «Я не уверен, беспокоят ли его [Путина] санкции», — заявил американский лидер.

В Кремле отметили, что заявления Трампа были приняты к сведению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны продолжает функционировать под «огромным количеством рестрикций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

