ПОЛИТИКА
Европа опасается, что США спасут российскую экономику
Восточноевропейские дипломаты и американские эксперты опасаются, что Дональд Трамп предложит Москве масштабные экономические уступки в обмен на прекращение войны в Украине
Союзники США в ЕС опасаются тайной сделки с Кремлем / Reuters
31 июля 2025 г.

Восточная Европа выражает обеспокоенность: по данным Politico, администрация президента США Дональда Трампа может предложить России крупную экономическую сделку, чтобы ускорить окончание войны в Украине. Такой шаг, по мнению дипломатов, станет «кувалдой», которая разрушит западный санкционный барьер и приведет к активизации торговли между Москвой и Вашингтоном.

В самой Америке тревогу бьет энергетическое лобби. Руководители крупнейших компаний предупредили Белый дом, что снятие санкций с российской энергетики может подорвать стремительно развивающуюся отрасль по поставкам СПГ из США. Однако в Politico не исключают, что позиция бизнеса будет проигнорирована.

«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — заявил бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт.

В Европейском союзе также опасаются, что смягчение санкций со стороны США спровоцирует новый рост импорта российских энергоносителей. Источник одного из восточноевропейских государств заявил Politico, что на фоне заявлений Лаврова о возможном перезапуске поставок через «Северные потоки» подобные сигналы вызывают тревогу.

«Конечно, нас беспокоят разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США», — отметил собеседник издания.

По информации Politico, Россия и США начали обсуждать возобновление экономического сотрудничества еще в феврале — в Эр-Рияде. Тогда Дональд Трамп говорил о «крупных сделках по экономическому развитию», включая интерес к российским редкоземельным металлам. Он подчеркивал, что переговоры идут успешно.

