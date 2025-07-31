Восточная Европа выражает обеспокоенность: по данным Politico, администрация президента США Дональда Трампа может предложить России крупную экономическую сделку, чтобы ускорить окончание войны в Украине. Такой шаг, по мнению дипломатов, станет «кувалдой», которая разрушит западный санкционный барьер и приведет к активизации торговли между Москвой и Вашингтоном.

В самой Америке тревогу бьет энергетическое лобби. Руководители крупнейших компаний предупредили Белый дом, что снятие санкций с российской энергетики может подорвать стремительно развивающуюся отрасль по поставкам СПГ из США. Однако в Politico не исключают, что позиция бизнеса будет проигнорирована.

«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — заявил бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт.

В Европейском союзе также опасаются, что смягчение санкций со стороны США спровоцирует новый рост импорта российских энергоносителей. Источник одного из восточноевропейских государств заявил Politico, что на фоне заявлений Лаврова о возможном перезапуске поставок через «Северные потоки» подобные сигналы вызывают тревогу.