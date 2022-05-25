Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов согласовал установку в Ахалском велаяте статуи коня Акхана («Белого хана»), который принадлежал отцу действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом пишет Turkmenportal.

Монумент установят на территории Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана, он будет возведен по заказу хякимлика (администрации) Ахалского велаята.

«В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — нацио­нальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив администрации Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием «Звезда спорта» на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана», — говорится в заявлении главы государства.

Акхан — личный скакун Гурбангулы Бердымухамедова. В 2017 году всадник верхом на нем зажег огонь на церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, а через год Акхан попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда встал на дыбы и прошел 10 метров за четыре секунды.

Это уже третья скульптура, посвященная лошадям, которую в Туркменистане устанавливают Бердымухамедовы. В 2013 года у подъезда к Международному конноспортивному комплексу в Прикопетдагской долине появилась скульптурная композиция, посвященная Полатлы («Стальному»), который был призовым скакуном в 60-х. Через год в Ашхабаде был открыт монумент принадлежавшему первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову коню Янардагу («Пламенная гора»), изображение которого размещено на гербе страны.

Экс-президент не раз говорил о своей любви к лошадям, он также написал четыре книги и несколько стихов, посвященных коням ахалтекинской породы. В 2019 году была презентована четвертая из них «Atda wepa-da bar, sapa-da» («У коня есть и преданность, и радость»). В ней Гурбангулы Бердымухамедов поднял тему истории происхождения ахалтекинского скакуна и сохранения культурного наследия туркменского народа, его древних традиций и обычаев, связанных с коневодством. Он обратил внимание, что в классической литературе и народном творчестве туркмен образ коня занимает важное место.