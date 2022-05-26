Капитализация крупных западных оборонных корпораций, поставлявших оружие в Украину, как выяснили «Ведомости», выросла с 24 февраля на $53 млрд. Издание ссылается на данные Кильского института мировой экономики, корпоративных сайтов и фондовых бирж. Общая стоимость 18 изученных компаний увеличилась с $491 млрд (21 февраля) до $544 млрд (24 мая). В то же время фондовые рынки США и Европы в целом потеряли за этот период около 10%.

«Ведомости» изучили данные о торгуемых на бирже компаниях с капитализацией более $1 млрд, более половины доходов которых приходится на военную продукцию и которые активно поставляли свою продукцию Киеву.

На первом месте по уровню капитализации оказалась Raytheon Technologies (к 23 мая ее капитализация составила $137 млрд). В Украине используются противотанковые ракетные комплексы Javelin (производятся совместным предприятием Raytheon и Lockheed Martin), переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, ракеты Excalibur, артиллерийские радары AN/TPQ-36 и AN/MPQ-64 и другие виды вооружений.

На втором месте — корпорация Lockheed Martin (капитализация — $115 млрд), которая также занимается разработкой реактивных систем залпового огня M270 MLRS и HIMARS, поставляемых Киеву.

На третье место попала Northrop Grumman ($71 млрд капитализации), она производит радары AN/TPQ-36 и ракеты AGR-20, поставленные Украине.

Также в лидеры по уровню капитализации попали британская BAE Systems ($30 млрд) и шведская SAAB ($5,7 млрд), выпускающие широкий спектр оружия. К 25 мая их капитализация достигла исторических максимумов.

Рост капитализации компаний ВПК может быть связан с обострением ситуации вокруг Украины, заявил «Ведомостям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Главные причины этого связаны как с изменением отношения к оборонной промышленности в целом, так и с прогнозами интенсивности боевых действий, отметил он.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, на западных фондовых рынках с декабря начался спад на фоне санкций против России, ограничений в Китае и роста цен на энергоносители. При этом западная оборонная сфера, наоборот, росла, и только в мае ее динамика стала также негативной. Вскоре она снова пойдет в гору, поскольку, вероятно, прогнозы слишком глубокой депрессии в мировой экономике преувеличены, заявил по этому поводу Стефанович.

С 2014 года общая помощь западных стран Киеву превысила $143 млрд. Эта сумма сопоставима с размерами экономики страны, чей годовой ВВП в 2020 году составил $156 млрд, а в 2021 — $198 млрд. Особенно размеры помощи Украине выросли с 24 января по 10 мая текущего года, когда ее объемы составили $92 млрд. Размеры финансовой помощи достигли $30 млрд, гуманитарной — $14 млрд, помощи беженцам — $9 млрд.

Большую часть этой суммы выделили США — $47,3 млрд, Евросоюз предоставил помощь на $11,2 млрд, Великобритания — $5,3 млрд, Канада — $2,2 млрд, европейские организации — $10,1 млрд, а международные организации — $5,8 млрд. В марте США заложили в бюджет на текущий год $13,6 млрд помощи Украине, в том числе около $6,5 млрд — на военные нужды. По сравнению с прошлым годом военный бюджет самих США в 2022 году вырос на 5,6% и составил $782 млрд.

Ранее в США одобрили выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. Эта сумма предусматривает $6 млрд в качестве прямой помощи Киеву в области безопасности, $8,8 млрд в рамках экономической поддержки, $9,05 млрд для пополнения запасов оружия, поставленных Украине Пентагоном, $4 млрд для других стран в качестве помощи в закупке оружия, которое они поставят в Украину. Еще $4,35 млрд выделены на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID), $700 млн на глобальное продовольственное финансирование Государственным департаментом и средства на ремонт американского посольства в Киеве и другие расходы.