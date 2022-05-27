Спустя 20 дней после учений с использованием тактического ядерного вооружения российская армия снова провела аналогичную симуляцию, следует из сообщения пресс-службы Минобороны. Подразделения ракетного соединения армейского корпуса этого флота провели учения с комплексами «Искандер», способными стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой. Военные отрепетировали «групповые пуски» с «Искандерами» на одном из полигонов в Калининградской области.

Участники учений также выполнили «нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением скрытного марша на стартовые позиции». Как напоминает The Moscow Times, заявленная дальность «Искандеров» — 500 км, что позволяет им при запуске из Калининградской области поражать цели в Западной Украине, Польше, всех балтийских странах и Восточной Германии. Более того, по мнению американских властей, одна из ракет комплекса — 9М729 — способна долететь до западноевропейских стран.

Предыдущие учения в Калининградской области с использованием «Искандеров» состоялись в начале мая. Как писал TRT на русском, тогда для войск Балтийского флота с использованием «ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов».

Военные с помощью комплексов «выполнили электронные одиночные и групповые пуски», а целями маневров были пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника». Сначала их участники «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, после чего расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности».

В середине мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная кампания в Украине может перерасти в полноценную ядерную войну. При этом он добавил, что «это будет катастрофическим для всех сценарием».